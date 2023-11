Ezt mondta Szász Júlia az erkélyről, amiről a mélybe zuhant

A Ripost szúrta ki, hogy Szász Júlia, a Nemzeti Színházban megsérült színészek egyike korábban már beszélt a díszletről. A színésznő akkor elmondta, valóban magasan van ilyenkor a színpadi partnereivel, mind a Rómeót alakító Herczegh Péterrel, mind Horváth Lajos Ottóval, akivel pénteken a mélybe zuhant.

„Partnerem, Herczegh Péter egy korábbi jelenetben leugrik Júlia erkélyéről, ami nagyjából három méter magasan van. A nász még magasabban zajlik, nem is tudom pontosan, hány méteren lehetünk; szerencsére nem vagyok tériszonyos. Természetesen alaposan kidolgoztunk minden mozdulatot, azt is, amikor Rómeó egy kézzel tartja meg Júliát. Vigyáznunk kell magunkra, vigyáznunk kell egymásra, de Péternek megvan a sportos előélete, korábban vívott” – mesélte Júlia tavaly júliusban, az Instagramon pedig tavaly több olyan fotót is közzétett, amin a szóban forgó erkélyen látható.

Nyitókép: Mandiner / Ficsor Márton