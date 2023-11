Egy csendes budai utcába költözött Angelina Jolie

Korábban is forgatott már Magyarországon az Oscar-díjas színésznő: 13 éve egy városszéli, privát luxusvillában lakott a családjával, most a fővárosi forgataghoz közelebb keresett ideiglenes otthont. A Blikk információi szerint a világsztár a budai vár közelében, egy csendes utcában találta meg nyugalmat, a minden kényelemmel ellátott luxusapartmant. Az épületben elérhető szolgáltatások lehetővé teszik, hogy akár ötcsillagos szállodai élményben legyen része. Az ingatlanhoz korlátlan spa és wellness-szolgáltatás is tartozik, a medencén kívül masszázs és szauna is a lakók feltöltődését szolgálja, sőt van edzőterem is. Takarítást, mosást is lehet kérni, valamint szobaszerviz is segíti a lakókat. Mindezért cserébe mélyen a zsebébe kell nyúlnia a színésznőnek: a több mint 200 négyzetméteres, három hálószobás lakás bérleti díja nagyságrendileg 5000 euró, azaz körülbelül 2 millió forint havonta.

„Az épületegyüttesnek két kijárata van, az egyik egy nyugodtabb, kevésbé forgalmas mellékutcára nyílik. Ugyan az épületben van zárt garázs, Angelina Jolie minden alkalommal az utcán várja az érte érkező fekete Mercedest, amely aztán elviszi a forgatásra. A színésznő mindig a hátsó ülésen foglal helyet, miután kedvesen üdvözöli a sofőrt” – árulta el az informátor.

Az október vége óta készülő filmben Jolie a görög származású operaénekes, Maria Callas bőrébe bújik.

Fotó: MTI/EPA/Vickie Flores