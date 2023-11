Black Friday: így küzdenek az átverések ellen

Az utóbbi években azonban többekben is kérdések merültek fel, tényleg annyira akciósak-e azok a termékek, amelyeket akciósnak tüntetnek fel. Nem egy olyan esetről lehetett például hallani, hogy egy adott terméknek a nagy akciózások előtt felvitték az árát, hogy aztán az eredeti árra jól le is tudják akciózni, ami nyilvánvalóan igen távol áll az etikus magatartástól.

nem csoda, hogy a Gazdasági Versenyhivatal és a NAV is rászállt ezekre a boltokra.

A GVH a Mandinernek küldött levelében jelezte, hogy az adóhivatal nem vezet nyilvántartást a kifejezetten a Black Friday akciókhoz köthető ellenőrzésekről, így ilyen tematikus visszamérésre sincs lehetőség.

Ugyanakkor az ellenőrzési tervben rendszeresen szerepel a webhelyeken értékesítő vállalatok ellenőrzése, ez náluk egy folyamatos feladat, amely magában foglalja az ebben az időszakban meghirdetett értékesítési akciók ellenőrzését is.

2023. január 1. és november 19. között összesen 1235 e-kereskedelmet érintő jogkövetési ellenőrzést végzett a NAV”

– közölték.

A szervezet tájékoztatása szerint ezek közül 313 zárult megállapítással, amikben közel 4,5 millió forint mulasztási bírságot szabtak ki az ellenőrző igazgatóságok. A NAV a Mandinernek azt is elárulta, hogy a megállapítással zárult ellenőrzések a legtöbbször a számla- és nyugtaadással összefüggő kötelezettségek megsértését állapították meg, és többször tártak fel be nem jelentett foglalkoztatott alkalmazását is.

Bár az adótitok, hogy az egyes adózókra mekkora bírságot szabtak ki, ám az összes bírságot elosztva a bírságolással végződő esetekkel, kijön, hogy átlagosan 150 ezer forint volt a bírság.

Ezekben az adatokban nincs benne a jogkövetési vizsgálatok utáni adóellenőrzésekben megállapított szankciók összege”

– közölte lapunkkal a NAV.

Folyamatos készenlétben a GVH

Gondolovics Katalin, a Gazdasági Versenyhivatal szóvivője lapunknak elmondta, mint mindig, a GVH most is tájékoztató kampánnyal segíti a fogyasztókat, hogy ne érje őket csalódás a szezonális akciók során.

Többször is ellenőrizték a két legnagyobb online piacteret, az Alzát és az eMAG-ot korábban. Utóbbinál a 2021-ben lezárult vizsgálat feltárta, hogy a kampányok során nem alakítottak ki olyan belső szabályokat, amik

biztosították volna, hogy „eredeti” árként a termék tényleges, jellemző ára jelenjen meg.

A vizsgálat végén a versenyhatóság a vállalások teljesítésének előírása mellett 200 millió forint bírság megfizetésére is kötelezte a platform üzemeltetőit.

Nem járt jobban az Alza sem, mely korábban a Black Friday akcióinak reklámkampányai során az akciós időszakokra nagymértékű, „akár 80%-os” kedvezményeket ígért a fogyasztóknak, ám a GVH szerint ez megtévesztő volt és ezért 862 millió forint versenyfelügyeleti bírságot szabott ki.

Ha biztosan a legjobb árakon akar vásárolni, a lehető legjobb tanács, hogy ne bízzon vakon a „kihagyhatatlan ajánlatokban”, számos olyan oldal van már, ahol a termék pontos nevét beírva rá lehet keresni, hogy az melyik áruháznál a legolcsóbb.

Nyitókép: Beata Zawrzel / NurPhoto / NurPhoto via AFP