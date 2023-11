Belépett a Momentumba és többször beszélt Daniel Freunddal a Corvinusról kirúgott Ádám Zoltán

Többször is beszélt Daniel Freund EP-képviselővel a magyar alapítványi egyetemek helyzetéről, mert a zöldpárti politikust „érdeklik a magyar jogállamisággal kapcsolatos kérdések” – vallotta be a HVG-nek adott interjújában a Budapesti Corvinus Egyetemről kirúgott Ádám Zoltán. Daniel Freund egyébként az egyik leghangosabb magyarellenes képviselő az Európai Parlamentben, szinte minden héten talál egy ürügyet, hogy Magyarországot kritizálja, valamint annak is az élharcosa, hogy az ország ne kapja meg a neki tényszerűen járó uniós forrásokat.