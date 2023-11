Aki olykor magával sem ért egyet – nyáron coming outolt, most ismét a YouTube-on tűnt fel Hodász András

Jól ismert arc bukkant fel – rövid hallgatás után – újra a YouTube-on: nem más, mint a nyár közepén coming outolt Hodász András korábbi katolikus pap.

Hodász Aeternum néven indította el új közösségi platformját, amely latin szó jelentése: örökké. Hodász azzal köszönti a nézőket, hogy biztosan emlékeznek rá, mennyi minden történt vele az utóbbi időben. „Nagy utat tettem meg, de még mindig maradtak gondolataim, amiket szeretnék átadni nektek” – fogalmazott szerényen. Hodász úgy véli, az internet nem felejt, és az emberek hajlamosak évekkel később is egymás fejére olvasni, amit egy, kettő vagy öt éve posztolt, kommentelt, mondott, ez pedig olyan, mintha tagadnánk a fejlődés lehetőségét.

„Tudom, az én életemben is voltak és vannak olyan gondolatok, amelyekkel sokan nem értettek egyet, és meg kell, hogy mondjam, vannak olyan pillanatok a saját életemben, amikkel már én magam sem értek egyet” – mondta, majd hozzátette: hiszi, hogy ennek ellenére minden ember – beleértve önmagát is – képes a fejlődésre. Éppen ezért – mint fogalmaz –

ez a csatorna más lesz, mint a Papifrankó volt, itt most inkább kérdezni, érdeklődni szeretne, illetve vendégekkel beszélgetni.

„Ezzel a csatornával meghívlak benneteket, hogy keressük együtt a válaszokat” – jegyezte meg a korábbi pap.

Hodász külön szólt a korábban őt kedvelő katolikus emberekhez is, akik egy róla kialakított eszményi képet szerettek, tiszteltek. Szerinte ez olyan, mint egy gyászfolyamat, de ezen túl kell esni.

„Engedjétek meg magatoknak ezeket az érzéseket, hiszen egy gyászfolyamatban lehet bennünk harag, kétségbeesés vagy szomorúság is. Ezek nem rossz dolgok, hanem az emberi élet természetes részei” – üzente nekik, mondván, hogy a Szentírás is tele van olyan karakterekkel, akiknek gyökeresen megváltozik az élete.

„Továbbra is hiszem és vallom, hogy Isten hűsége örök, éppen ezért nem tudunk elszakadni tőle” – szögezte le.

Az elmúlt hónapok ellenére is megtartottam a hitemet, továbbra is hiszem, hogy Isten teremtett minket, és számomra továbbra is az élet forrása és tanítómestere a Biblia”

– fogalmazott Hodász, majd elárulta: azért indította el új csatornáját, mert szerinte a YouTube-on nagyon kevés a spirituális témákkal, transzcendenssel foglalkozó téma.

Az a bizonyos coming out

Korábban beszámoltunk róla, hogy Hodász András – akkor még atya – azután hagyott fel papi hivatásával, miután hosszú idő után úgy érezte, nincs helye az egyházban papként. Majd hosszas vívódás után bejelentette közösségi oldalán, hogy a saját neméhez vonzódik. „Kaptam egy üzenetet, hogy meleg vagyok-e. Gondolkodtam, hogy egyáltalán válaszoljak-e rá. Nehéz ezt megosztanom veletek, mert részben privát, de részben a közre is tartozik, az előéletem miatt. Tudjátok, hogy mindig próbáltam egyenes ember lenni, most is az leszek: igen” – fogalmazott Hodász.

Elmondta, hosszú út vezetett odáig, hogy ezt leírja s nagy szerepe volt benne annak,

hogy egyértelművé vált számára, hogy papként nincs helye az egyházban.

„Tudom, hogy ez sokatok számára nehéz, sőt fájdalmas. Nekem is. Szerettem pap lenni, és tudom, hogy ezzel a lépéssel végleg elvágom az utat visszafelé. De az életemnek, küldetésemnek nincs vége, talán még hasznos tagja lehetek a társadalomnak és Krisztus közösségének. Talán igaz rám, hogy Isten engem választott, a »semminek látszót«, a megvetettet, akiről azt hiszik, hogy Istennek semmi köze hozzá, hogy a szeretet civilizációját építsem. Továbbra is hiszek Istenben, és szeretem az egyházat, számomra öröm lesz, ha ti is így tesztek. És bár tudom, hogy sokan ezt várják tőlem – ezek után még inkább -, de nem arra születtem, hogy megváltoztassam a Biblia tanítását. Ez most egyelőre ennyi. Tudom, hogy rengeteg kérdés merül fel, ezekre hamarosan válaszolni fogok a megfelelő fórumon.” – írta akkor Instagram-oldalán.