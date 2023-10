„Verseny van a Momentum és a DK között?

Persze, hogy verseny van. A pártok között folyamatosan van verseny. Ha nem lenne, akkor egy pártban politizálnánk, de nem véletlenül nem a DK-ban politizálok.

Célzott vagy céltalan, de nem gondolja, hogy a folyamatos orbánozás az ellenzék fölé emeli a miniszterelnököt? Nem éppen saját magukat zárják csapdába azzal, hogy mindig minden esetben Orbán Viktort helyezik a középpontba az üzeneteikkel, és így lényegében a miniszterelnök alá rendelik magukat, mintha csak reaktív politikai válaszra lennének képesek?

Nem értek egyet. Tizenhárom év kétharmados kormányzás után nehéz lenne mást megnevezni felelősnek. A szlogenünk az, hogy „Kösz, Orbán”, de egyébként nem csak Orbán Viktorról van szó egy személyben, a Fidesz hazudik és a Fidesz követte el a hibákat. Ebben a fideszes képviselők is felelősek, de a végső politikai felelősség a kormányfőé, akit Orbán Viktornak hívnak. Nem gondolom, hogy bármilyen szinten is alárendelnénk magunkat. Az ellenzéknek az a feladata, hogy a kormány hibáit és hazugságait leleplezze.

Kordonbontás, plakátkampány, aláírásgyűjtés, petíciók, fórumok, a felelős megnevezése – ennyi akkor a momentumos recept, ettől remélik, hogy a támogatottságukat növelni tudják?

Nem, ahogyan a választások utáni publicisztikáimban is kifejtettem: párhuzamosan kell egyszerre több mindenre fókuszálnunk. Ezért is mosolygok azon, ha csupán egy-egy elemet emelnek ki a politizálásunkból, és például megkérdezik: a Momentum kordonbontása a nagy politikai nívó, hát nem azt mondták, hogy nem folytatnak szimbolikus politikát? Én azonban azt írtam, hogy szimbólumokra szükség van, de pusztán csak ebben nem merülhet ki a politizálás. Egy petícióra épülő kampány és egy plakátkampány sem elég. Ezek mindig csak eszközök, amelyeket folyamatosan jól kell használnunk. Nem igaz, hogy az embereket nem érdekli a tartalom. A politika elengedhetetlen és szerves része az, amiről a lehető legkevesebbet beszélünk, hogy mi az ajánlat a választók felé, milyen víziót nyújthatunk a számukra. A Holnap Magyarországa konferenciasorozatunk erről szól: egy víziót, egy konkrét programot beszélünk át szakértőkkel, civilekkel és érdeklődőkkel. A szakpolitikai komolyan vehetőség, a kormányzóképesség itt kezdődik el. Nem attól lesz egy politikai erő kormányzóképes, hogy volt már kormányzati pozícióban.

Akkor mitől?

Attól lesz kormányzóképes, hogy tudja mit akar, és van elég politikai bátorsága, hitelessége, őszintesége, illetve társadalmi támogatottsága a megvalósításhoz. A Momentumnak ez a politikai receptje, ez a stratégiája, és ezt követjük lépésről lépésre. Ahogy a legelején mondtam: lassú víz partot mos.

Tényleg nem érdekel, hogy éppen most melyik kis gömböc fújja fel magát a legnagyobbra a következő egy-két hónapra.

Az érdekel, hogy legyen víziónk arról, milyen országot szeretnénk építeni, és legyen hitelességünk ahhoz, hogy ehhez választói támogatottságot tudjunk szerezni. Nagyon sokan politikai apátiába süllyedtek, hiszen annyiféle összeállással hitegették már őket az ellenzéki oldalon, és hogy „majd most jön a nagy megváltás”, de aztán nem történt semmi, mert a nagy megváltó ötletekből, stratégiákból hiányzott az alternatíva. Hiányzott egy valós, hiteles program egy olyan politikai közösségtől, amelyben hinni tudnak az emberek. Nekem most az a legnagyobb feladatom, hogy megmutassam: a Momentumnak olyan problémákkal foglalkozó ajánlata van, amellyel a politikai elit nem volt és nem hajlandó foglalkozni.”

