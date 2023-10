Szürreális jelenetek az ATV-ben: Kunhalmi rápirított Rónai Egonra

Kunhalmi Ágnes volt Rónai Egon vendége az ATV Egyenes beszéd műsorában. Mindjárt a műsor elején Kunhalmi leszögezte, hogy a magyar nyelvet „azért bírja valamennyire”, majd hozzáfűzte, hogy a vele szemben ülő televíziós vélhetően még „nála is jobban bírja”.

A baloldali politikus a gyakran önmagának is ellentmondó érvelései után zavarba ejtő hebegés-habogásba kezdett,

amikor is Rónai Egon közvélemény-kutatási adatokkal szembesítette őt, miszerint nem szárnyal az MSZP népszerűsége

– írja a Magyar Nemzet.

A politikus erre méltatlankodva megjegyezte: „tudtam, hogy ez előjön,” majd egy hirtelen fordulattal azt mondta, ezzel nincs is baj. A zavaros fejtegetése közben belebonyolódott a műsorvezető megszólításába is: „Egon úr, Rónai úr, vagy szerkesztő úr, bárhogy is nevezzem” – kezdte az egyik mondatát.

Később még inkább kizökkent a szerepéből, és egy kérdésre emelt hangon, személyeskedve vágott vissza a műsorvezetőnek.

Tizenhárom éve vizsgáztat minket ebben a székben és megkérdezi, hogy van-e oktatási programunk?

– csattant fel.

Majd a beszélgetés végén kedélyesre vette a figurát, és újra a keresztnevén szólította Rónait:

„De én azt gondolom, hogy Egon, rejtett szavazatok sokaságát fogja kapni az MSZP, még lehet, hogy ön is ránk szavaz.”

