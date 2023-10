„A Mi Hazánk javaslatára (!) a World Press fotó kiállítást a Nemzeti Múzeumban csak 18 éven felüliek látogathatják. Egy olyan kiállításról beszélünk amely ugyanebben a formában, ugyanezekkel a képekkel látható szerte a világon.

A múzeum főigazgatója azt mondja: »Mi nem vagyunk cenzorok, nem dönthetünk arról, hogy mi látható egy nemzetközi kiállításon. Mi csak a fenntartó utasítását vagyunk kénytelenek betartani.«

A fenntartó Csák János valamilyen érthetetlen okból azonnal becsicskult a Mi Hazánknak is. Ezek szerint a miniszter a CENZOR, aki felülbírálta a 30 tagú nemzetközi zsűri döntését. Jó lenne tudni, hogy csak itt vezette be a 18-as korhatárt, vagy Tokióban, Berlinben, Londonban, Párizsban, etc. is?”

Nyitókép: MTVA/Bizományosi: Róka László