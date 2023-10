„Azt már régen látjuk, hogy a magát nemzetinek hirdető kormány a magyarok jelentős csoportjai ellen háborút folytat. Napról napra apasztja az általa képviselt nemzet létszámát, kit politikai, kit szociális alapon rekeszt ki. Lassan külön népszámlálás kellene arról, hány embert ismer el, hányat kezel a rezsim magyarként.

Ezekben a percekben éppen Iványi Gáboréknak kell készülniük arra, hogy a hajléktalan kórházból a lábatlan embereket kerekesszéken tolják ki az utcára, ki tudja, hová, ahol van villany és fűtés. Pénteken kapták meg az MVM levelét arról, ha nem rendezik teljes tartozásukat, napokon belül minden intézményüket: óvodákat, iskolákat, idősotthonokat, hajléktalanok szállásait lekapcsolják az ellátásról. Az állami cég teszi a dolgát, a gépezetnek nem kell tudnia arról (tényleg nem tud?), hogy épp az állam tette Iványiékat fizetésképtelenné. A politikai bosszúhadjárat áldozata az eddig ellátott 20 000 ember. 20 000 magyar.

A sort folytathatnánk az ellátásuk nagyjától jogellenesen megfosztott (magyar) rokkantakkal, a (magyar) házastársukat, szüleiket otthon ápolókkal, a bűnözőnek bélyegzett (magyar) hajléktalanokkal, a tönkretett (magyar) színházakkal, a megalázott (magyar) pedagógusokkal. Már a Nobel-díjas magyar fizikus egykori általános iskolájában sincs fizikatanár. Se magyar, se más.

Ezek eddig itthoni példák. De a magyartalanítás mostanában elég látványosan éri el a külhoni magyarokat is. Szomszédainkban sok nacionalista kormány szeretett volna a történelem során saját országában magyartalanítani. Most egy másik nacionalista kormány, a miénk ér el e téren sikereket. Áldásos közreműködésük révén a szlovák, román közélet magyartalanodik, csökkentve, olykor megszüntetve az ottani érdekképviseletek érdemi befolyását. A képlet világos: a NER számára csak a határon túli magyarok Fidesznek kedvező magyarországi szerepvállalása az igazán fontos, és nem a szülőföldön betölthető szerepük. Nem az, hogy legyen szavuk otthoni életkörülményeik alakításában. Direkt jó, ha ebben is csak a magyar kormány pénztárcájától függenek.”

***

