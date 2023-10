Kepes András megnyugodott: cenzúrázta magát a Telex

Ahogy korábban a Mandiner is beszámolt róla, Kepes András Facebook-bejegyzésben fejezte ki nemtetszését, miután a Telex a vele készített közel másfél órás interjúból a következő mondatot emelte ki címnek: „Az Origótól felfordul a gyomrom”. Kepes András akkor azt írta, „Ha a Telexnek a beszélgetésünk arról szólt, mint amit a címben és a felvezetésben jeleztek, akkor most már a Telextől is felfordul a gyomrom”