Kemény szabályozást vezetne be Niedermüller – dohányboltokban sem lehetne alkoholt venni

Niedermüller Péter, Erzsébetváros DK-s polgármestere este 10 után betiltaná a dohányboltokban az alkoholárusítást. Legalábbis ebben a témában kéri ki a lakók véleményét, mert szerinte a közterületi alkoholfogyasztás országszerte, így Budapesten is rengeteg problémát okoz.

A városvezetés korábban már betiltotta, hogy üzletek 22 óra után szeszes italt árusítsanak, most azonban a dohányboltok is Niedermüller célkeresztjébe kerültek ezen a téren.

Facebook-bejegyzésében megjegyezte, hogy az éjjel-nappal nyitva tartó nemzeti dohányboltok működését „a kormány jóvoltából nem szabályozhatják”.

„Ez viszont komoly probléma, mivel a trafikokban vásárolt alkoholt sokan az üzlet előtt, az utcán hangoskodva fogyasztják el, ami zavarja a lakosok nyugalmát.

A Fideszben is tudják, hogy ez gondot jelent, ugyanis még 2019-ben Kocsis Máté kezdeményezte, hogy az önkormányzatok szabályozhassák a dohányboltok működését. Ebből végül nem lett semmi, ismét mások érdekeit helyezték előbbre, az önkormányzatokat és lakókat pedig magukra hagyták” – fogalmazott a DK-s polgármester.

Online kérdőívet indítanak az ügyben

„Mi úgy gondoljuk, hogy további szabályozásra van szükség a közterületeken történő alkoholfogyasztás visszaszorítása érdekében, ezért fogjuk kezdeményezni kerületi szinten, illetve polgármestertársaimmal és az országgyűlési képviselőkkel közösen, hogy a dohányboltokra is

ugyanolyan szabályok vonatkozzanak, mint minden más üzletre”

– írta Niedermüller.

Nyitókép: MTI/Máthé Zoltán