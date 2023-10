„KARIKÓ KATALIN MEGKAPTA AZ ORVOSI NOBEL-DÍJAT!

Karikó Katalin a világhírű magyar származású biokémikus kutató, az mRNS alapú vakcinák technológiájának szabadalmaztatója, aki rendíthetetlen szorgalommal végzett munkája és hatalmas tudása révén a világ egyik megmentőjévé vált a covid-járvány idején, most hatalmas elismerésben részesült. A tudós a Breakthrough-díj, a Francia Tudományos Akadémia nagydíja, a Bolyai-díj, a feltalálóknak járó John Scott-díj, a svájci Jeantet-Collen-díj, a Time magazin által adományozott »év hőse« titulus és Drew Weissmannal közös Benjamin Franklin-érem után megkapta az ORVOSI NOBEL-DÍJAT is! Fantasztikus! Hatalmas büszkeség ez minden tudós nőnek, így személy szerint nekem is. És óriási büszkeség ez egész Magyarországnak is, de tegyük rögtön hozzá, hogy a professzornő dicsőségében azonnal fürdőzni akaró Orbán Viktor miniszterelnöknek és Novák Katalin köztársasági elnöknek semmi köze nincsen ehhez a csodálatos tudományos és emberi teljesítményhez!

Jól emlékszünk még arra, amikor Orbán igazi tapló módjára »kisújszállási asszonyságnak« titulálta a biokémikust, mert mindenáron le kellett rántania a saját primitív szintjére és mert nem akarta „uraságnak” nevezni a már akkor az egész világon ismert és elismert tudóst. Pedig szerintem egész nyugodtan nevezhetné akár uraságnak is, főleg azért, mert az ő jobboldali, keresztény-konzervatív, macsó-bunkó világában egy nő soha nem lehet egyenrangú egy férfival. Hogyan is lehetne! Ezt akarta annak idején kifejezni azzal, hogy le-asszonyságozta Karikót. És persze beleillik az orbáni vidéki romantikába az is, hogy a 38 esztendeje Amerikában élő kutatót „kisújszállásinak” titulálta, de attól még sajnos igaz marad a tény, hogy a tudós a világhírnevet és ragyogó eredményeit nem Magyarországon, hanem a Philadelphiában található Pennsylvaniai Egyetemen érte el, ahol 2009 óta a orvostudományi kar idegsebészeti osztályának professzora.

Karikó Katalin gyönyörű sikere egyben tükör is hazánkról, és azt mutatja, hogy a magyarként is el lehet jutni a világ tetejére, de ahhoz sajnos előbb el kell hagyni az országot. És ezen a tényen az elmúlt 13 évnyi orbáni időszak semmit nem tudott változtatni, sőt 2011 óta újabb 334 ezer honfitársunk hagyta el az országot, hogy külföldön próbáljon szerencsét. Mert való igaz, hogy vannak rendkívül tehetséges és szorgalmas magyarok, akik dicsőségei az egész világnak, de sajnos Magyarország képtelen perspektívát nyújtani a számukra. Még akkor is, ha állítólag »jobban teljesít«.

Szívből gratulálunk Karikó Katalin professzornak és kívánjuk, hogy példája adjon bátorítást sok magyar fiatalnak, hogy elhiggye a tanulás, a tudás, és a szorgalom olyan érték, amivel emberibbé és élhetőbbé lehet formálni a világot!

P. S. Azért kiváncsi vagyok arra, hogy a több millió magyar covid-tagadót – élükön a Mi tanyánk nevű n*ci szektával – most milyen színűre emészt az epe...”

***

Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán