Innen szép nyerni: vezetési válság, apadó támogatottság és kudarcos kommunikáció a Momentumnál

A lila párt akciósorozata még az ellenzéki térfélen is kezd bohózatként megjelenni, arra pedig már jó régóta esélyük sincs, hogy az egykori szövetségesek közül bárki is csatlakozzon a demonstrációkhoz. Sőt, az LMP-s Ungár Péter és DK-sok nyilvánosan is kritizálták az eszközt.

A munkakordon-bontásokon olykor megjelenik a szintén parlamenti képviselő Hajnal Miklós is, ám látványosan távol tartják magukat az EP-képviselő, Cseh Katalin és Donáth Anna. Utóbbi egy minapi HVG-interjúban óvatos kritikát is megengedett magának a saját pártja felé: „A kordonbontás valóban a szimbolikus politizálás terepe, ha csak és kizárólag ilyen akciókból állna a Momentum politikája, akkor én most nem ülnék itt, mert azzal én sem tudok azonosulni.”

Donáth volt egyébként, aki a tavalyi választási bukta tanulságaként egyebek mellett még 2022-ben így fogalmazott: „Aki ott folytatja az orbánozást, ahol abbahagyta, semmit sem értett meg a vereségből.” Akkori, önkritikus téziseivel egy kvázi javaslatcsomagot és momentumos arcélt kívánt felmutatni, megszólítva a teljes ellenzéki nyilvánosságot. Aztán

elnök mégsem lett belőle, helyette – nem kis meglepetésre – a nem túl ismert Gelencsér került az élre.

A kiszivárgott információk szerint azonban őt csak átmeneti megoldásnak szánták, addig, amíg az épp szülési szabadságon lévő Donáth visszatéréséig.

A korábban finoman szólva sem túl ismert „ideiglenes” pártelnök több kommunikációs hibát is elkövetett, például amikor magát lazán „államférfiként” aposztrofálta, aztán egy közösségi médiás akcióban a „kitartás” szót találta a legalkalmasabbnak kiemelni. Később magyarázkodni is kényszerült a nyilasok jelszavával való, aligha szándékos egyezés miatt. Legutóbb pedig Orbán Viktor parlamenti felkérdezését sikerült „elbasznia” – már ha hihetünk neki saját magának, aki így önértékelt a bekapcsolva maradt mikrofon tanúsága szerint.