Horn Gábor: Sokat járok vidékre, szeretek turistáskodni

Az ATV Csatt című műsorában a témák között szóba került a legutóbbi népszámlás is, amely szerint az utóbbi években csökkent a magukat keresztényeknek vallók száma Magyarországon. A műsor vendége volt Horn Gábor is, aki a téma kapcsán rosszallását fejezte ki, amiért „a magyar állam elképesztő összegeket költött a közös pénzünkből az egyház finanszírozására”. Ezen a ponton a volt SZDSZ-es politikus fontosnak tartotta kiemelni azt is, hogy ő ateista és így akarata ellenére is támogatja a keresztény egyházakat.

Jó-e az ha azt tesszük, ha elszakítjuk a híveket az egyháztól?”

– tette fel a kérdést Horn, majd elmesélt egy történetet, amely arról szólt, hogy amikor turistaként vidéken járt óriási különbséget látott színvonalban és felszereltségben egy egyházi és egy állami fenntartású iskola között, természetesen az előbbi javára.

Horn Gábor hozzászólását az alábbi videóban 5:40-től tekinthetik meg:

Nyitókép: YouTube