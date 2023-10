Egyszerre röhögtek és sikongattak az emberek az asszonykórus láttán: 70 éves a Z’zi Labor frontembere, Janicsák István

Daffke. Válaszul a számomra érthetetlen „összefogásra”. Ez volt az a pont, amikor rájöttem, hogy az én életemben már nem lesznek új elemek a politikában. Ezt a fajta együttműködést pedig már nem tudom elfogadni.

És a Fideszt?

Én azt vallom, egy művészember, akinek karakteres véleménye van, egészségesebb, ha kritikával szemléli az eseményeket és a mindenkori hatalmat.

Végül is bánja, hogy belekóstolt a politikába?

Az én kalandregényemhez ez is hozzátartozik, olyan, mint a hajótörés, megesik. Férfias harcnak fogtam fel, és büszke vagyok rá, hogy nem menekültem egyik oldalhoz sem és arra is, hogy bár engem a kampányokban lehordtak mindennek, nem szóltam vissza. Mint ahogy apám is így tett, pedig neki az orosz hadifogság jutott, ami azért keményebb dió volt.

Immár hetven éves. Nehezen viseli?

Nem egy jó állapot, de jókat lehet röhögni rajta. Mert hát ott van a tapasztalat ugye, így ha valaki idős lesz, akkor talán érdemes elővennie a múltjának azt a részét, amelyre építhet a jelenben. A baj csak az, hogy az én korosztályom egészen más életet élt fiatalon, hiszen még a rendszerváltás előtt, egy teljesen más világban voltunk gyerekek és lettünk felnőttek.

Az egyik lánya, a már említett Janicsák Veca neves énekesnő, aki már egy unokával is megajándékozta.

A fiamtól is van két unokám, úgy hogy egy nagyon komoly unokacsapat alakul. Nincs okom panaszra, viszonylag jól tartom magam, és nagyon kevés dologtól ijedek meg az életben. Szeretem az embereket, az emberek pedig azt, amit csinálok, s ez a művészetben a legfontosabb. Az lenne a jó, ha ez a szeretet maradna meg még sokáig, és nem alakulna át tiszteletté. Mert ha tisztelnek, egyáltalán nem biztos, hogy szeretnek is.