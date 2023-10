„BESZÉLJÜNK AZ ÁLELLENZÉKRŐL!

Álellenzéki politikusok, álellenzéki sajtó, álellenzéki megmondóemberek, kik ezek, mit akarnak?

Na, hát akkor most csapjunk bele a lecsóba! Nagyon kiváncsi vagyok a véleményetekre! Erről a témáról még nem írtam önálló posztot, pedig az orbáni rezsim egyik ereje éppen az »álellenzékiség« intézménye. Mert ez bizony mára már intézményesült. Ennek a részei olyan politikusok, újságírók, médiatulajdonosok, influenszerek, akik a nyilvánosság előtt minden erejükkel azt a látszatot igyekeznek kelteni, hogy ők bizony ellenzékiek. De ha jobban górcső alá vesszük őket, akkor az pusztán arról szól, hogy magukat ellenzékinek mutatják. Például bent ülnek a parlamentben hosszú évek óta, az adónkból jól eltartjuk őket és magukat képesek „konstruktív” ellenzéknek titulálni. Értsd: a rendszeren belül akarnak ellenzék lenni, vagyis nem akarnak rendszerváltást, mert nem hisznek benne, hogy ez valaha is lehetséges lesz, de ott akarnak ülni a bársonyszékeken az Országházban és továbbra is mutogatni akarják magukat, mert a figyelem az kell, ott kell lenniük a lapok címlapjain, sőt még 13 évnyi „konstruktív” ott üldögélés után egy 2/3-os parlamentben, ahol már a demokrácia látszatát is begyalulták, eljátsszák, hogy van értelme az érdemi politizálásnak. Felszólalnak, ügyeket képviselnek, megy a színház. Persze minden ügybe belebuknak vagy a Fidesz egy-két lepattanót azért enged nekik lecsapni, hogy továbbra is fenn tudják tartani a látszatot.

Csakhogy a valódi kontroll a Fidesz kezében van. És amikor ezek az álellenzéki politikusok maguk mögé néznek – ha vannak olyan bátrak persze, hogy meg merik ezt tenni – akkor észreveszik, hogy már rég nem áll mögöttük senki. Eltűnt a szavazóbázis, nincsenek tömegek. Nincsen szinte senki. Megszűntek létezni. Mert már rég képtelenek megszólítani az embereket, csak vergődnek. Ezért egyetlen céljuk van: a túlélés. Értsd: a lehető legtovább benne maradni ebben a színházban, hiszen, ha onnan kikerülnek, ismeretlenné és jelentéktelenné válnak. Még annál is jelentéktelenebbé, mint amilyenek most. És persze az árulás Júdás óta jól fizet!

Nos az ilyen figuráknak örül a Fidesz a legjobban! Hiszen ők a leghasznosabb hülyék. Nem jelentenek veszélyt, ámbár azért képesek még mindig megtéveszteni a szavazók egy részét és ezzel is elvinni az erőt azoktól a kezdeményezésektől, akik valóban rendszerváltást akarnak. Bár szerintem a 2024-es választások meg fogják mutatni az álellenzéknek, hogy azok az emberek, akiket eddig átvertek a palánkon, közben rájöttek arra, hogy nem áll érdekükben eltartani egy olyan ellenzéket, akik csupán maguknak kaparják ki a gesztenyét, de nem érdekli őket az ország sorsa. Sőt! A hazát eladják bármelyik pillanatban! Így részükre hatalmas bukta várható.

Érdekes volt az a személyes megfigyelés is, amikor 2022 áprilisában nagyon keményen beleálltam én is a politikai témákba, az egyik legerősebb és egyúttal leggusztustalanabb támadássorozat éppen az ilyen álellenzéki figurák részéről ért. Volt olyan is köztük, aki elkezdte listázni az ellenzéket: voltak a jók és voltak a rosszak. Engem persze a rosszakhoz sorolt. Gondolkodtam rajta, hogy miért. Mondjuk két perc elég volt hozzá, hogy rájöjjek: hát azért, mert én valóban ellenzéki vagyok! Ráadásul független. Nem léptem egy pártba sem, és nem is támogatok nyíltan egyetlen pártot sem. Ugyanakkor mára már világos, hogy minden rendszerváltó erőt támogatni fogok. S így az álellenzék a megjelenésemtől vérszemet kapott. Ez azóta is így van.

Sajnálom, hogy ezt a témát alig hozzuk be a közgondolkodásba, mert igen fontos lenne! Ezért írtam most meg ezt a posztot. És tényleg nagyon kiváncsi vagyok, hogy látjátok ezt, mit gondoltok erről? Érzitek ezt a problémát? S mit kellene tenni ez ellen? Meg lehet szabadulni tőlük?

P. S. Tudatában vagyok annak, hogy ezzel a poszttal újra magamra vonom az álellenzék figyelmét és bosszúját. Kíváncsi vagyok milyen újabb aljasság van még a tarsolyukban..”

Nyitókép: MTI/Koszticsák Szilárd