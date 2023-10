Bélbaktériummal szennyezett sajtot hív vissza az Auchan

Az Auchan visszahívta MORBIER PDO sajtját, mert abban Escherichia coli baktérium (E. coli) lehet jelen – közölte a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) pénteken az MTI-vel.

A Nébih kéri a vásárlókat, hogy az alábbi azonosító adatokkal megegyező

terméket ne fogyasszák el!

A visszahívott termék forgalmazója a lengyel Euroser Dairy Group, minőségmegőrzési ideje 2023. november 19.

Az Auchan a termékek árát blokk nélkül is visszatéríti, bármelyik üzletbe visszavihetik azokat a vásárlók. Az üzletlánc a visszahívásról a honlapján tájékoztatást közölt – írta a Nébih.

Forrás: Nébih

A termékvisszahívás kizárólag a fenti adatokkal azonosított termékre vonatkozik.

A Nébih tájékoztatása szerint az Escherichia coli fertőzés tünetei hasi görcsök, hirtelen fellépő vizes hasmenés, amely esetenként véres is lehet. Esetenként előfordulhat hányinger, hányás és láz is. A legtöbb beteg egy-két héten belül meggyógyul, de a fertőzés okozhat vérzéses vastagbélgyulladást, vérzékenységgel és vérrögképződéssel járó ún. trombotikus trombocytopéniás purpurát (TTP), vagy vesekárosodást, úgynevezett hemolitikus urémiás szindrómát (HUS) is. Amennyiben az elfogyasztott élelmiszer élő shigatoxin termelő baktériumot tartalmaz, a fertőzés tünetei a fertőződés időpontjától számítva 1-8 napon belül jelentkezhetnek, az átlagos lappangási idő 3-5 nap.

(MTI/Nébih)