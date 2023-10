„Az elképzelések (és a baloldali egyetértés) következményeként egy olyan »különleges« műalkotás kerül hamarosan a Ferenc térre, amely egyszerre rúg bele a Fradiba és a teljes magyarságba, közben utal a »fideszes oligarchákra«, illetve sértegeti a pápát is, emellett nem mellékesen hatalmi jelképeket is szimbolizál. Emlékeznek még a szivárványos szoborra Ferencvárosban? Na, ebben az esetben is arról van szó, hogy a totálisan alkalmatlan helyi baloldal szerint a felesleges szobor célja, hogy »párbeszédet kezdeményezzen a helyiekkel«, hiszen Baranyi Krisztináék szerint ennél fontosabb dolog jelenleg nincs is a kerületben, a valós problémákról pedig éppen párbeszédet nem akar folytatni az ellenzék.

A szoborkompozíció – a turult, illetve más totemállatokat »felhasználó hatalmi jelképekhez« hasonlóan – két pólusra, ragadozókra és prédákra osztja fel a világot, ugyanakkor a népszerű köztéri szimbólum szokatlan összefüggésrendszerbe való helyezése révén változatos értelmezésekre teremt lehetőséget

– olvasható a Ferencváros honlapján nyilvánosan elérhető jegyzőkönyvben, amely az úgynevezett Public Art pályázat részleteit tárgyalja, ami jelen pillanatban Baranyi Krisztináéknak (hasonlóan a korábbi gusztustalan szivárványos szoborhoz) az egyik legfontosabb projekt, hiszen a kerületben minden más rendben van. Ja, nem. Ez a pályázat egyébként dióhéjban arról szól, hogy rengeteg pénzt költenek »modern művészetre«, amiket majd a helyiek megcsodálhatnak, és amelyek – az örökzöld balos klisé szerint – párbeszédet indítanak majd el az emberek között. A pályázók ötleteiről a dokumentum szerint egy direkt erre felkért »szakmai zsűri« dönt.”

