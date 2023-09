„Ugyanazok a »baloldali őrületek« söpörnek végig a nyugati civilizációban?

Még a jelszavaik, a rigmusaik, a transzparenseik is ugyanazok Washingtontól kezdve Párizson, Rómán át Budapestig és Varsóig. De ez nem meglepő, bő 30 éves előnyük van, hiszen a liberálisok politikai-tudományos-agytröszti és médiahálózataikat már jóval a konzervatívok előtt megszervezték. Ennek kiépítését a korszellem és a nagy országok baloldali kormányai is támogatták évtizedeken át, »természetesen« az emberi jogok, a liberális demokrácia, legújabban meg a »társadalmi igazságharc« jegyében. Hű segítőjükké pedig azok a magukat filantrópnak nevező politikai aktivistavezérek, mogulok szegődtek, mint amilyen Soros György vagy fia is, akik több milliárd dollárnyi pénzt fektetettek az érzékenyítésnek nevezett politikai agymosó-kampányokba. Sorosék és a társutas progresszív hálózatok és elitek arra törekednek, hogy kizárólag ők dominálják a nemzetközi intézményeket, a közbeszédet, hogy átalakítsák a nyelvi készletet, uralják a médiát.

Röviden: ostrom alá vették a kulturális szuverenitást.

De egy dolgot nem tudtak foglyul ejteni: ez pedig a józanságra vágyó amerikaiak és európaiak tömegei, akik biztonságban és múló divathóbortok káros befolyásolása nélkül akarják felnevelni gyermekeiket. A konzervatív jobboldal pedig szerte a világon pontosan ugyanazt akarja, amit a józan emberek, így a mi legfőbb erőforrásunkat ők jelentik. Az Alapjogokért Központ nemzetközi kapcsolatrendszerével ennek a konzervatív összeszerveződésnek kíván a motorja lenni.

Akkor egyáltalán nem látja elveszettnek a globalistákkal szembeni küzdelmet?

Dehogy! Választók tíz- és százmilliói várnak valódi konzervatív ajánlatra világszerte, mert kristálytisztán látják, hogy az eltartott kisujjal kényeskedő, névleg itt-ott még kereszténydemokrata vagy jobbközép centrumpártokat rég felzabálta a polkorrektség és a woke-ideológia. Magához idomította őket a baloldal és az elviekben liberális, de ma már Lendvai Ildikó legszebb cenzornapjait élő, globális médiahálózat – és sajnos olyan komisz kis akadályok, például a közérdek meg a valóság, nem akadályozzák őket. Nekünk ezért éppen az a feladatunk, hogy világszerte hasznos cselekvői legyünk egy új, konzervatív reneszánsznak, ahol az LMBTQIA+ őrület hamis bálványait ledöntik a józan polgárok, és visszaadják az életet a normalitásnak – ahol áttörik a kulturális szuverenitás köré vont ostromgyűrűt. Hogy ide elérjünk, persze még rengeteget kell dolgoznunk a nemzetközi jobboldali összefogáson, de »ajánlatként« itt van a magyar példa, a magyar mód – mely nem hiába frusztrálja annyira a brüsszeli és washingtoni birodalomépítőket, hiszen egyszerre megy szembe a fősodorral és még sikeres is.”

Nyitókép: MTI/Koszticsák Szilárd