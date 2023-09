Washingtoni elemző: Magyarország már átlépett a tekintélyuralmi rendszerek táborába

„Az illiberális rezsimek sokszor az autokráciák előszobáját jelentik, példa rá Magyarország” – többek között erről beszélt Charles Dunst, az Ázsia Csoport nevű washingtoni kockázatelemző helyettes kutatási igazgatója a Bloombergnek adott interjújában. Dunst megemlítette, hogy annak idején

„Orbán Viktor törvényes úton került hatalomra, ám azóta lebontotta a fékeket és ellensúlyokat.

Szövetségesei megszállták a sajtót és a civil társadalmat” – tette hozzá az elemző.

A 2010 óta hatalmon lévő – és kormányfőként 2034-ig tervező – Orbán Viktor illiberális rendszerével – amit választási autokráciaként is szokás emlegetni – ez meg is történt – véli Dunst. A szakértő szerint a fentiek fényében „Magyarország már át is lépett a tekintélyuralmi rendszerek táborába, csak úgy, mint egyik legközelebbi szövetségese, Törökország”.

Verseng egymással a demokrácia és az autokrácia

„Oly korban élünk, amikor verseng a demokrácia és az autokrácia. Ebben a jogállamoknak támaszkodniuk kell az olyan országokra, mint Szingapúr vagy Vietnám, amelyek odahaza nem liberálisak, viszont támogatják a szabályokra épülő nemzetközi rendet. Ez persze nem azt jelenti, hogy el szabad nézni a visszaéléseiket, netán segédkezet nyújtani azokhoz. Az ilyesmi aláássa Washington tekintélyét.

Az USA-nak továbbra is ki kell állnia az emberi jogokért, adott esetben még a szövetségesekkel szemben is”

– hangsúlyozta a washingtoni elemző.

„Az autokrata vezetésű kormányok jellemzője az ország vezetőjéhez lojális klienshálózat, a mindent átszövő korrupció, az innovációk elfojtása, a fölülről irányított, megszűrt, egyirányú, visszajelzés nélküli információáramlás” – sorolta az interjúban.

„A legtöbb autokrata rezsim a hatalom effajta működtetése nem fenntartható, a legtöbb autokrácia saját tervezési hibáiba bukik bele”

– nyilatkozta a Bloombergnek Charles Dunst.

Nyitókép: Orbán Viktor Twitter-oldala