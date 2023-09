Volt CIA-elemző: Nem szeretem az EU antidemokratikus jellegét

Kezdetét vette a Brain Bar, Európa legnagyobb jövőfesztiválja, ahol híres hazai és külföldi véleményvezérek, üzletemberek és kulturális személyiségek vitatják meg századunk legégetőbb kérdéseit.

Az Index ebből az alkalomból interjút készített Martin Gurrival, ex-CIA-elemzővel. Ebben többek között szót ejtettek az orosz-ukrán háborúról, Magyarország szerepéről az EU-ban, valamint az internetes manipulációról.

Az orosz-ukrán háború kapcsán elmondta, hogy figyelemmel kíséri a történéseket.

„Viszont ez nem nemzeteken kívül, hanem nemzetekben belül zajlik:

egyik oldalon az a technokrata elit áll, amely uralmát a tudomány és az erkölcsi magaslat nevében gyakorolja, másik oldalon pedig az immár hálózatba kötött nyilvánosság, amely alig várja, hogy lesújtson a vezető intézményekre” – hangsúlyozza ezzel kapcsolatban az ex-CIA-elemző. Leginkább a demokrácia jövője miatt aggódom. Az elemző úgy látja, hogy az

„elit eredendően antidemokratikus, ragaszkodik a hatalmához”.

Erős állításokat is megfogalmazott Európáról:

„A közvéleményt a tagadás, az elutasítás uralja, miközben a fejekben nincs alternatív megoldás – egy tökéletes definíció a nihilizmusra.

Ez számos európai nemzetről elmondható”.

„Magyarországnak mindig is az volt a sorsa, hogy a krízis idején a szövetségesei egyedül hagyták”

Arra a kérdésre, hogy milyen élet várhat Magyarországra egy esetleges Huxit után, azt felelte, hogy

„Magyarországnak mindig is az volt a sorsa, hogy a krízis idején a szövetségesei egyedül hagyták,

ha magyar lennék, nem szívesen élném át újból ezt az élményt”.

Nem szeretem különösebben az EU antidemokratikus jellegét, de úgy gondolom, hogy a szerveződésnek van némi szerepe a béke fenntartásában,

és az EU-nak és Magyarországnak is hasznára válik utóbbi jelenléte” – tette hozzá.

„Európa és a világ számára egészséges lenne, ha Magyarország továbbra is a »lojális ellenzék« szerepét töltené be az egyre inkább elit által kontrollált és monokulturális EU-ban” – fejezte be gondolatát.

Nyitókép: Dermot Tatlow