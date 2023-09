Ursula von der Leyen teljesen alkalmatlan, ki kell rúgni, legkésőbb jövő nyáron – fakadt ki Deutsch Tamás

Hohlmeier a baloldali lap szerint azt is felemlegette, hogy az Állami Számvevőszéktől senki nem volt hajlandó válaszolni az uniós támogatásokról feltett kérdéseikre, végül pedig az ÁSZ válaszát Deutsch Tamás kézbesítette. „Furcsa, hogy az ÁSZ válaszát egy fideszes EP-képviselő továbbítja” – értelmezte a helyzetet felháborodva a Magyarországról egyébként szinte csak rosszat mondó politikus.

Visszaszólt Vadainak az ÁSZ-elnök

A látogatásról, annak egyoldalúságáról, illetve az azt követő nyilatkozatokról természetesen a Mandiner is részletesen beszámolt. A brüsszeli testület vezetője által elemlegetett esetre most az EP-be készülő, DK-s Vadai Ágnes is „rárepült”, az ÁSZ-elnököt ostromolta kérdésével, mondván, hogyan fordulhatott elő ilyesmi. Windisch László az alábbi választ adta:

„Tájékoztatom Képviselő Asszonyt, hogy az Állami Számvevőszék semmilyen levelet nem küldött az Európai Parlament Költségvetési Ellenőrző Bizottságának semmilyen EP képviselőn keresztül.”