Új fejlemény a problémás osztrák-magyar határ ügyében, vizsgálódik az osztrák ombudsman

Az ügyben most új fejlemény van a Kisalföld szerint, az osztrák ombudsmani testület levélben kereste meg az NZP Nagy Legal ügyvédi irodát, hogy hozzájuk is juttassák el azt a beadványukat, amelyben több hatóságnál kifogással éltek a Somfalva és Ágfalva közötti útszakasz lezárása miatt. Az ügyvédi iroda korábban panaszt nyújtott be az Európai Bizottsághoz, és egyedi normakontroll-kérelmet az osztrák alkotmánybírósághoz.

Augusztus közepén dr. Kozma Ákos, az alapvető jogok biztosa is levélben kereste meg az osztrák ombudsmani testület vezetőjét a két település közötti útszakasz lezárásával kapcsolatban. Álláspontja szerint a magyar állampolgárok Ausztriába történő belépését korlátozó intézkedések

felvetik a személyek és a munkaerő szabad mozgásához kapcsolódó alapjog sérelmének veszélyét,

ezért kért vizsgálatot. Az osztrák testület ehhez a megkereséshez kapcsolódóan kívánja bevonni a vizsgálatba a saját jogon eljáró, és az ágfalvi civileket is képviselő ügyvédi irodát.

„Az osztrák ombudsmani testület azzal a kéréssel kereste meg az ügyvédi irodánkat, hogy küldjük el nekik is az alkotmányos panaszunkat. Tájékoztattak, hogy a mi érveléseinket is meg fogják vizsgálni abban az eljárásban, amelyet a magyarországi alapvető jogok biztosa kezdeményezésére indítottak. Ezt elküldtük, és formális panaszal éltünk, hogy az eljárásba mi is be tudjunk kapcsolódni” – közölte dr. Ruzicska Máté, az NZP Nagy Legal munkatársa.