Az osztrákokat nem érdekli Schengen, pénzért engednének át a határon

Június végén megdöbbentő döntés született Ausztriában, nyugati szomszédunk ugyanis úgy határozott, hogy Schengen ide, Schengen oda, a munkaerő szabad áramlásának elvét figyelmen kívül hagyva fizetőssé teszi a határátlépést. Noha ez technikai értelemben még nem határzár, nagyban hajaz arra.

Somfalva osztrák polgármestere ugyanis bejelentette, hogy júliustól fizetni kell a város és Ágfalva közötti határátkelőt igénybe vevőknek, mivel szerinte a magyar ingázók miatt sok a baleset, és az osztrák lakosokat is zavarják az átkelők. Jól látszik azonban, hogy nem egy átgondolt lépésről van szó, valószínűleg a szociáldemokrata Thomas Hoffmann is rájött arra, hogy ez a döntés minden jogi alapot nélkülöz, így annak uniós jogba ütközése előbb-utóbb kimondásra kerül majd. Ezért közölte, hogy a döntést alaposan meg fogják vizsgálni.

A döntés szerint júliustól kell 160 eurós, azaz közel hatvanezer forintos díjat fizetni. Az engedélyekért 160 eurót kell fizetni, azonban ebből 140 euró vásárlási utalványként Schattendorfban beváltható. A döntést azzal indokolták, hogy valamilyen módon szükséges volt a megnövekedett átmenőforgalmat csökkenteni. A döntés természetesen hatalmas felháborodást váltott ki, a környékbeliek rögtön tüntetéssel adtak hangot nemtetszésüknek, és az osztrák határon tiltakoztak. Az ügyben megszólalt Ágfalva polgármestere is,

aki szerint a megoldás új átkelők építése lehet.

Ágfalva és Somfalva hosszú múltra tekint vissza

Ágfalva és Somfalva évszázadokon át szervesen kapcsolódott egymáshoz, családokat és földeket is elszakított annak idején a vasfüggöny. Sokáig egy rossz minőségű földút kötötte össze a településeket, de egy uniós projekt keretében 700 ezer euróból aszfaltos út épült közöttük 2010-ben, aminek ekkor a határ mindkét oldalán örültek.

De nem csak a környéken, ugyanis a Sopron környéki ingázók hamar rájöttek, hogy ezen az útvonalon gyorsabb a határátkelés, mint a soproni–klingenbachi határátkelőn. Mostanra erre jár szinte mindenki, aki Sopron felől Nagymarton vagy Bécsújhely irányába ingázik, vagy a térségből indul Sopronba vásárolni, és nem szeretne félórás kerülőt tenni a Sopron határátkelő felé. Ahogy évről évre nőtt az ingázók száma, úgy lett

az eredetileg kerékpárosoknak szánt út és átkelő egyre forgalmasabb.

Thomas Hoffmann osztrák polgármester 2015-ben vezette be először az időszakos behajtási tilalmat. Minekutána ez nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket, a polgármester radikálisabb intézkedéseket fontolgatott, és idén januárban arról tájékoztatta a nyilvánosságot, hogy sorompóval és kamerával látná el a határátkelőt. A polgármester azt is szerette volna, ha a kamera leolvassa a rendszámtáblákat, és a sorompó csak akkor nyílna fel, ha egy engedéllyel rendelkező jármű érkezik a határhoz. Ebben a kérdésben egészen Ausztria belügyminiszteréig ment, de

az elutasította a sorompóra tett javaslatot az uniós jogokra, a határok szabad átjárásának biztosítására hivatkozva.

Mindezek mellett a polgármester korábban azzal is fenyegetőzött, hogy betontömbökkel vagy oszlopokkal teljesen lezárja a határátkelőt, ha nem hagyják jóvá a sorompót. Ezt követően érkeztünk el a mostani helyzethez.

Kivételes körülmények esetén van mód korlátozásokra

A Schengeni határellenőrzési kódex lehetővé teszi a tagállamok számára, hogy az egész schengeni térség működésére kockázatot jelentő kivételes körülmények fennállása esetén visszaállítsák a határellenőrzéseket egyes belső határokon. Ilyen esetben a Tanács az Európai Bizottság javaslata alapján ajánlhatja azt, hogy egy vagy több tagállam visszaállítsa a határellenőrzéseket.

A kivételes körülmények fennállása esetén bevezetni kívánt ellenőrzéseket a Tanácsnak jóvá kell hagynia. A Schengeni határellenőrzési kódex azt is rja, hogy a tagállamok ideiglenes határellenőrzést vezethetnek be

a közrendet vagy a belső biztonságot fenyegető komoly veszély elhárítása érdekében.

Ebben az esetben az érintett tagállamnak az ellenőrzések bevezetése előtt legalább négy héttel – vagy ha a körülmények előre nem ismertek, rövidebb időn belül – értesítenie kell a Bizottságot és a többi uniós tagállamot. A belső ellenőrzések ilyen esetben történő visszaállításához nem szükséges a Tanács jóváhagyása.

Jogilag nehezen védhető az osztrák polgármester álláspontja

Ami tehát a vonatkozó jogszabályi hátteret illeti Schengen kapcsán, a helyzet meglehetősen egyértelmű. Az egész schengeni térség működésére kockázatot jelentő kivételes körülmények fennállására hivatkozni a Somfalva és Ágfalva közötti határátkelőhely ügyében egészen biztosan nem lehet. Továbbá az EUMSZ. 21. cikke a megkülönböztetés tilalma és az uniós polgárság kapcsán kimondja, hogy a Szerződésekben és a végrehajtásukra hozott intézkedésekben megállapított korlátozásokkal és feltételekkel minden uniós polgárnak joga van a tagállamok területén való szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz. Az Európai Unió Alapjogi Chartája 45. cikke szerint a mozgás és tartózkodás szabadsága alapján

minden uniós polgárnak joga van a tagállamok területén való szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz.

Mindezek fényében kimondható, hogy az uniós szabályozás alapján jogszerűtlen Thomas Hoffmann döntése, mivel az intézkedés akadályozza a munkavállalók szabad mozgását.

A polgármester döntése tehát egyértelműen elhamarkodottnak és átgondolatlannak mondható, amivel a valós problémát nem oldja meg, pusztán további konfliktusokat szül. Noha teljesen jogos felvetés, hogy a hatalmas forgalom okozta zajterhelésre és egyéb problémákra megoldást kell találni, erre nem az áthaladók megbüntetése lehet a jó megoldás, sokkal inkább a közlekedési infrastruktúra helyi szintű javítása vagy újabb átkelőhelyek megnyitása annak érdekében, hogy az áthaladni kívánók arányosabban oszoljanak el.

