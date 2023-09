Így köszöntötte Szijjártó a Mazsihisz új elnökét

A magyarországi zsidó közösség biztonságban és nyugalomban élhet, mert a kormány elkötelezett az antiszemitizmussal szembeni zéró tolerancia fenntartása mellett – írta Szijjártó Péter pénteken reggel a Facebook-oldalán annak kapcsán, hogy

csütörtökön találkozott Grósz Andorral, a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetségének (Mazsihisz) elnökével.

A külgazdasági és külügyminiszter közölte: „Arról biztosítottam Elnök urat, hogy a magyar külpolitikában továbbra is fontos szerepe lesz az Izraellel való együttműködés fejlesztésének, és hazánk a jövőben is kiáll Izrael mellett a nemzetközi szervezetekben.” Szijjártó Péter azt is írta, hogy gyerekkora óta ismeri Grósz Andort, aki szintén győri, és akit nemrégiben választottak meg a Mazsihisz elnökévé. „Biztos vagyok benne, hogy kiváló vezetője lesz a hazai zsidóság legnagyobb szervezetének” – tette hozzá.

