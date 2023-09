Nem vált be a baloldali hecckampány – szeptemberben is tele lehet a Balaton

A külföldiek 60 százaléka szállodában foglalt szállást, ugyanakkor 10 százalékkal nőtt körükben a magán- és egyéb szálláshelyek iránti kereslet is, amely így már megközelíti a 20 százalékot. Egyre több külföldi turista keresi a panziókat és az üdülőházakat is, ezek foglaltsági arányai így elérték a 8 és 3 százalékot. A szálloda a hazai vendégek körében is kimagaslóan a legkedveltebb szállástípus a Balaton térségben: a belföldi foglalások 70 százaléka szól ide, míg a magán- és egyéb szálláshelyeken a belföldi balatoni vendégek 14 százaléka száll meg szeptemberben. A hotelfoglalások közül minden második 4 csillagos, közel 40 százalékuk pedig 3 csillagos szállodába érkezik, míg az 5 csillagos szállodák 6 százalékot regisztrálnak.

A legmagasabb kategóriába szóló foglalások száma 40 százalékkal nőtt tavaly szeptemberhez képest,

ami annak is köszönhető, hogy az elmúlt évek során jelentősen bővült az 5 csillagos szálláshely-kapacitás a Balaton turisztikai térségben – hangsúlyozta közleményében az MTÜ.

(MTI)

Nyitókép: MTI/Mohai Balázs