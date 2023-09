Nem engedték be Ukrajna területére a magyar újságírót

A Zakarpattya.net.ua kárpátaljai hírportál számolt be róla, hogy csütörtökön nem engedték be Ukrajna területére Füssy Angélát. A PestiSrácok újságírója közösségi oldalán mutatta meg, lefényképezve útlevelében a bizonyítékot, hogy három évre kitiltották keleti szomszédunktól. Az ukrán lap azt írta, hogy Füssy oroszbarát hamis híreket terjesztett, ezért nem engedték be az ország területére.

„Ma délelőtt ismét megpróbált bejutni Ukrajnába, hogy a propaganda érdekében újabb áltörténetet forgasson, ekkor értesült a beutazási tilalomról. Köszönetet kell mondanunk az ukrán biztonsági szolgálatnak és az éber határőröknek” – írta a portál.

Füssy Angéla Facebook-oldalán tagadta, hogy valaha orosz propagandát terjesztett volna.

Nyitókép: Füssy Angéla Facebook-oldala