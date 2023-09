„Látja kedvesem, milyen igaztalanok is voltak a vádak a mi állítólagos oroszbarátságunkat illetőleg. Ha valóban oroszbarátok lennénk, nem állnánk a török-azeri terjeszkedés mellé. Ráadásul az örményeket még a konzervatív normalizmus csodálatra méltó országa, Irán is támogatja. Mindent a maga összefüggéseiben kell nézni. Mindig az adott szituáció függyvénye, kik éppen a barátaink.

Nem, nem az olaj meg a gáz itt a lényeg, rossz nyomon jár.

Üzletelni bárkivel lehet, végső esetben még a szövetségeseinkkel is, arról nem is szólva, hogy az üzleteink majd mindig veszteségesek, nem vette észre? Mi aszerint barátkozunk, hogy éppen, hol, ki a nagyobb gazember. Ugyanis mi az elvek emberei vagyunk, és az eszméinkért áldozatokat is hozunk.”

Nyitókép: Mandiner / Ficsor Márton