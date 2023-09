„Talán úgy tűnhet, 2010 után új világ kezdődött a magyar demokrácia történetében, ezt a képzetet erősítheti az Orbán-rezsim ideológiai helyzetértelmezése, amely forradalomként igyekszik beállítani kormányzati felhatalmazását, a demokraták pedig úgy tesznek, mintha az autokratikus kihívás ekkor kezdődött volna. Ezzel szemben az igazság az, hogy a demokratikus intézmények leromlása és Orbán felkészülése a kizárólagos hatalom kiépítésére jóval korábban megkezdődött.

A 2010-es választások után a nagy választói legitimációt a magyar köztársaság demokratikus elemeinek kiiktatására használó Fidesz tartalmi értelemben autokratikus puccsot hajtott végre.

Új, egypárti alkotmánnyal lepte meg az országot, miután az előző két évtized képtelen volt beteljesíteni egy konszenzuális alkotmányozás vágyát, vagy inkább szükségletét. Hiszen a rendszerváltás alkotmánya néhány alapvető intézményes hibában szenvedett, amely védtelenné tette az autokratikus kihívásokkal szemben. A kétharmados parlamenti többség veszélyeit jelentősen alábecsülték, amikor a kormányzati stabilitás és parlamenti egyensúly mellett az ideiglenesnek tekintett alkotmányt nem helyezték védelem alá. Történt ez egy olyan politikai konstrukcióban, ahol a választási rendszer aránytalan, tehát viszonylag könnyen alakulhat ki jelentős mandátumtöbbség és egy olyan politikai kultúrában, ahol nem lehetett (volna) komolyan számítani minden szereplő alkotmányos önmérsékletére.

Még ma is sokan tesznek úgy, mintha ez a 2010-es autokratikus fordulat meglepő és váratlan lett volna. Pedig Orbán pontosan erre várt, erre készült és ezt nem is titkolta. A demokraták meglepődése is furcsa, hiszen a Fidesz első kormányzásának hatalomtechnikái és ellenzékben tanúsított szerepfelfogása közepette látványosan és rohamosan veszett el a demokratikus értékek képviselete és a konszenzuális demokrácia. Az a megalapozatlan várakozás, hogy a rendszerváltás alkotmányozása a stabil intézményrendszer révén megvédi magát bármilyen autokratikus szándéktól, politikai és szakmai felelőtlenség volt. Ebben, mint később kiderült, az Európai Unió döntéshozói is osztoztak.”

***