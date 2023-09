Kis Grófo elárulta, miről beszélt Orbán Viktorral a Karmelitában

Nemrég Hajdú Péter Frizbi TV című Youtube-csatornájának műsorában vendégeskedett a roma előadó, Kis Grófo.

A még csak 30 éves művész vallott családjáról, gyermekeiről, édesapja haláláról és nem utolsó sorban karrierjéről. De szóba került az is, hogy a mulatós sztárt Orbán Viktor is felköszöntötte születésnapja alkalmából. Itt felmerült a kérdés, hogy a zenész esestleg vállalna-e politikai szerepet is a közéletben.

Erre Kis Grófo azt felelte, hogy politikai szerepvállalásra nem készül, de kijelentette, hogy

a hétköznapokban részt vesz a romák életében.

„De a hétköznapokba a politikát nem viszem bele. (...) Az emberek nem azért szeretnek, mert itt vagy ott vagyok a politikában” – hangzott el.

Ezután megjegyezte, hogy számára megtiszteltetés volt, hgy 30 éves korában felköszöntötte a miniszterelnök. Felidézte, hogy mikor személyesen találkoztak 2022-ben a Karmelitában, akkor Orbán Viktor

nagy valószínűségel látta benne az alázatot, a szimpátiát.

Majd arra a kérdésre, hogy miről beszélgettek, elárulta, hogy a családról, annak fontosságáról, valamint a zenéről.

A vonatkozó részt alább tekinthetik meg:

Nyitókép: Képernyőfotó