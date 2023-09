Két nap alatt kétszer sikerült ittas vezetésen kapni a vezetéstől többszörösen eltiltott sofőrt

A Miskolci Rendőrkapitányság járőrei két napon belül kétszer is intézkedtek egy közúti járművezetéstől többszörösen eltiltott férfival szemben. A rendőrök a sofőrt gyanúsítotti kihallgatását követően őrizetbe is vették. A Police.hu-n megjelent hír szerint a rendőrök közúti ellenőrzések során 2023. szeptember 4-én este Felsőzsolca külterületén, illetve másnap Miskolc belvárosában kétszer is kiszűrték a forgalomból a járművezetéstől eltiltott sofőrt.

A járőrök az intézkedéseik során megállapították, hogy az autó vezetőjét a Pesti Központi Kerületi Bíróság, a Miskolci, és a Szikszói Járásbíróság több év időtartamra eltiltotta a közúti járművezetéstől.

A férfitől korábban ittas járművezetés miatt vonták be a jogosítványát. A Miskolci Rendőrkapitányság a 39 éves hernádnémeti férfival szemben járművezetés az eltiltás hatálya alatt bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt indított eljárást. A sofőrt 2023. szeptember 6-án gyanúsítotti kihallgatását követően őrizetbe vették, és előterjesztést tettek az ügyészségen letartóztatásának indítványozására is. A Miskolci Rendőrkapitányság felhívja a járművezetők figyelmet, hogy a jogszabályváltozás értelmében 2021. május 14-től, aki a járművezetéstől eltiltás hatálya alatt járművet vezet bűncselekményt követ el!

Nyitókép: Police.hu