Imádja Budapestet Dave Bautista, a Marvel-filmek sztárja! (VIDEÓ)

A galaxis őrzői-trilógiából ismert Dave Bautista nemrég Budapestre látogatott, és annyira megtetszett neki a magyar főváros, hogy külön videót is készített az élményeiről.

„From Budapest with Love” – írta a hollywoodi világsztár a közösségi oldalán. A rövid üzenet mellett érdekes videót is megosztott. A felvételen több szép magyar hely, valamint épület is látszik.

Nyitókép: ANGELA WEISS / AFP