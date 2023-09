„Úgy hallom, az Európai Parlamentben egy »zöldpárti« képviselő Lenint idézte. Nem elrettentő, hanem követendő példaként. Valami ilyesmit: »ahol akarat van, ott megoldás is van«. Nem tudom hol és mikor mondta ezt Lenin elvtárs, de nem is ez a fontos, hiszen a gondolat maga olyan régi, mint maga a gondolkodó ember. »If there’s a will, there’s a way«. Idézhette volna a tenyérbemászó képű alak éppenséggel Nietzschét vagy magát Hitlert is, hiszen utóbbi egész életműve összefoglalható a híres címben: Az akarat diadala.

Az akarat természetesen szükséges ahhoz, hogy egy problémát megoldjunk. Nem az idézet tartalma a lényeg tehát, hanem akitől idézik. Mert azonosulást jelent. Magunk is idézhetnénk hasonló gondolatot Vörösmartytól, Adytól. Ez a Lamberts elvtárs viszont Leninnel azonosul. Nyíltan. Nem vagyok ezen meglepődve. Nem egy »ismerősöm« van, akitől megjegyzései alapján pontosan azt várom, amit Lenin tett. Minden másként gondolkodó likvidálását. Most építgetik a tömeget hozzá. A mindenre felhasználható tömeget.

A fényes szelek tömegét, az SA tömegét, a Vörös Front tömegét. Most próbálgatják, mivel lehet gondolkodásmentesen mozgósíthatóvá tenni. Ahogy Mikszáth mondta: »Elveszed az eszét, úgy megy az akaratod után, mint kezes bárány.« Jogokkal, kiváltságokkal? Klímabanalitásokkal. Oktatásüggyel. Valódi háborúval? Osztályharccal? Nemi identitásproblémákkal? Egyes személyek démonizálásával? Vagy csak egyszerűen pénzzel, kedvezéssel? Esetleg megfélemlítéssel? A lényeg mégis csak az, hogy eszét veszítse a tömeg, s felhasználható legyen mindenre.”

