„Horthy három dolog: kivételes államfő, igaz magyar hazafi és hős katona” – Lázár János Kenderesen járt

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, a magyar történelem egyik „legvitatottabb alakjáról” ír cikkében a 444, amely egy saját képgalériát is bemutatott a Horthy-sír koszorúzásáról. Az esemény apropóját az adta, hogy 30 éve temették újra szülőfalujában, Kenderesen Magyarország egykori kormányzóját. A cikkben kiemelik, hogy bár a kormány tagjai nem is, a kormánypárt képviselői részt vettek a koszorúzáson.

Megemlítik azt is, hogy Fazekas Sándor, az Orbán-kormány volt agrárminisztere, a Fidesz jelenlegi parlamenti képviselője, a Horthy Miklós Alapítvány kuratóriumi alelnöke a huszadik század egyik legjelentősebb magyar politikusának nevezte a volt kormányzót.

Azonban nemcsak Fazekas Sándor és F. Kovács Sándor képviselők vettek jelentek meg vasárnap Kenderesen. Lázár János építési és közlekedési miniszter átadta a Közlekedési Múzeum új vasúttörténeti kiállítását a helyi vasútállomáson. A tárcavezető úgy fogalmazott, „a városnak nemcsak a múltja, de a jelene sem említhető a Horthy-család emlékezete nélkül”.

Hozzátette, hogy ez a kiállítás Horthy Istvánnak a kiváló közlekedési mérnöknek, vasúti elnöknek és újítónak állít emléket. Itt megjegyezte, ez „azt üzeni, hogy ha vannak olyan fiatal, tehetséges, dolgozó emberek, akik készek a közügyet szolgálni a magánérdekkel szemben, akkor bármilyen helyzetben az ország újjáépítése és fejlesztése lehetséges”.

„Horthy kivételes államfő, igaz magyar hazafi és hős katona”

A miniszter az átadón arról is beszélt, hogy Horthy ugyanis szerinte ha valami, „akkor három dolog:

kivételes államfő, igaz magyar hazafi és hős katona.

Lázár továbbá azt üzente, Horthy 1919-ben megmentette az országot attól a sorstól, amit „a nyugati nagyhatalmak” Magyarországnak szántak – idézte a Telex.

Lázár János vonatkozó Facebook-bejegyzését alább tekinthetik meg:

***