„»Hoppá-hoppá... Le a patkányforradalmakkal, éljenek dicső országegyesítő Habsburgjaink... A miniszter taktikusan csak az új patróna erényeit magasztalja – teljes joggal! – és nem vesztegeti a szót a vértengeres bértollnok méltatlan szavaira és tetteire. Ami miatt joggal kéne mindenről levenni a nevét (Ramway Testvérével együtt), de ha így megy tovább, tán eljön az is...«

Íme, egy igazi jobber véleménye az örvendetes hír hallatán, hogy a Petőfi laktanyát átnevezték Mária Terézia laktanyára. A szövegbeli utalások jelentése:

- Patkányforradalom = 1848-49

- Vértengeres bértollnok, akinek a nevét mindenhonnan le kéne venni = Petőfi Sándor

- Ramway Testvér = feltehetően Kossuth

Persze, ez csak egy valaki, partikuláris (bár blogja volt sokáig, és csoportokban is hirdette ezeket), de sok ilyen megnyilvánulás volt az elmúlt három évtizedben aránylag sokaktól, ennél a fentinél durvábbak is. Ner megmondótól is. Ezeket azonban nem pécézték ki a nemzeti érzést ápoló oldalak.

(Kivéve a nyilasokat, ők a maguk módján tán még tisztességeseknek, értsd: konzekvensnek is nevezhetők – ebben az ügyben.) Ez valamiért rendben van. Max, no jó, kicsit túlzásba esett pár bajtárs, de ne foglalkozzunk vele. Ilyenkor tapintat van és hullacsend. De ha bárki, aki nem »jobboldali«, mukkan valamit, amibe bele lehet kötni, hogy »gyalázza a nemzetet«, azonnal beindul a jobboldali woke virtuális lincselése.”

