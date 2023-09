Fordulat! Összekeverte a levelezését, megköveti Ujhelyit Farkasházy, de a SzázSzóra akkor sem megy el

A legnagyobb blama mégis az volt, amikor maga Farkasházy Tivadar jelezte, esze ágában se lesz elmenni,

neki erről egyébként nem is szóltak, semmilyen stafétát nem akar átadni. „Nem kezdem velük újra Szárszót” – üzente egy indulatos Népszava-jegyzetben.

Ujhelyi erre Facbook-posztban reagálva értetlenkedett, mondván, Farkasházyval, azaz Teddyvel még leveleztek is a részletekről, mindenről kikérte az ő véleményét is. Erre bizonyítéka is van, de „egy általam nagyra tartott ember írását a levelezéseink minden részletének nyilvánosságra hozatalával egyértelműen és világosan megcáfolni méltatlan válasz lenne. Mindannyiunkra, de a korábban közösnek mondott célra tekintettel is.”