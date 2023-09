Ez Orbán Viktor 60 kedvenc fotója a nyárról (VIDEÓ)

Orbán Viktor a TikTok közösségi oldalán osztott meg egy 20 másodperces videót, amelybe hatvan legkedvesebb nyári fotóját igyekezett belesűríteni.

A gyorsan egymásután látható fotókon többek között felismerhetők a tusványosi szabadegyetem pillanatai, – köztük Sanyi, a medve is feltűnik – a jó hangulatban telt közös szurkolások is idehaza és Sepsiszentgyörgyön vagy a kötcsei piknik. De megannyi diplomáciai találkozó és fiatalokkal készült szelfi is belefért ebbe a pár másodpercbe.

Az összeállítást alább tekinthetik meg:

A videóhoz Orbán Viktor még annyit írt, hogy „folytatjuk a melót”. Ezzel a miniszterelnök végképp ráfordult az őszi politikai évadra.

Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala