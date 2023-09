Csintalan: Ezt a rendszert Orbán Viktor magának akarja teleszületni

A Magyar Hang hétfői, Kötöttfogás Extra című műsorában többek között az oroszok is szóba kerültek. Ennek kapcsán a műsor vendégeként Csintalan Sándor régi-új MSZP-s politikus is kifejtette véleményét. Mint fogalmazott: a Duma előtt van most olyan javaslat, hogy Oroszország hétmilliós hadsereget állítson, valamint hozzátette, hogy „280.000 ember jelentkezett hiatásos katonának Oroszországban”.

Tehát tényleg egy pokoli szándék, luciferi szándék, vagy sátáni szándék van, ami itt, a szomszédunkba van, és ebbe beilleszkedik, szorosan, köldökzsinór-szerűen ez a rendszer, amit Orbán Viktor magának akar teleszületni. Ezt nem először halljuk”

– tette hozzá Csintalan. Aki szerint „lehet, hogy jobb, ha homokba dugjuk a fejünket, de azért kár lenne, mert gyerekeink és unokáink nekünk vannak”.

A politikus említett mondatait itt nézheti vissza: