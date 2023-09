A Jobbik elnöke örül Vona visszatérésének a politikába, és „sok erőt kíván a küzdelemhez”

„Üdvözöljük a Jobbik egykori elnökének visszatérését a közéletbe, vártuk, bíztunk benne és számítottunk is rá” – kezdte Facebook-bejegyzését Gyöngyösi Márton, a Jobbik jelenlegi vezetője. Ahogy korábbi cikkünkben mi is beszámoltunk róla, Vona Gábor szerda délelőtt a Facebookon jelentette be, hogy az eddig működő közösségük, a Második Reformkor Alapítvány párttá alakul. Vona azt mondta, hogy egy politikai oldallal sem akar szövetséget kötni, sem a kormányoldallal, sem az ellenzékkel.