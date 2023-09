„Több üzenetet is kaptam ma arról, hogy Budakeszin és a Budakeszi úton nem lehetett felférni reggel a buszokra. A mai nap tényleg az átlagosnál is rosszabb volt: a műholdas forgalomirányító rendszer adatai szerint reggel 7 és 9 között a 22-es, 22A és 222-es vonalakon 35 db busznak kellett volna belépnie Budakesziről Budapestre, ehhez képest 21 db lépett be – ez az előírt szolgáltatás 60%-a (bal oldalon a mai tényleges indulások, jobbra a holnapi tervezett, ami a mai tervezettel azonos). Ezzel a szolgáltatással nyilván senkit nem fogunk meggyőzni, hogy az autóját létéve busszal járjon Budapestre, de a ma Budakesziről a fővárosba vagy városon belül a Budakeszi útra ingázók számára is azt jelenti, hogy elkésnek és 10-20 percen át kell egy buszra várniuk, amire felférnek.

Én is a 22-es busszal jártam iskolába minden reggel, zsúfoltság mindig is előfordult, a régóta tervezett, de a beruházások felfüggesztése miatt ismét a levegőben lógó buszsávok híján a buszok nyilván sokszor a dugóban ragadnak Budakeszin.

A dugók mellett azonban most még személyzethiány is tetézte a bajt, ahogy ez mindennapos mostanában, a Volánbusz az utóbbi időben rendszeresen nem adja ki az előírt mennyiségű buszt a kék agglomerációs vonalakra, a 22-es buszscsaládról ma 4 db busz is hiányzott csak emiatt, de Törökbálint, Solymár és Gyál felé is hiányoztak buszok. Eközben persze a bezárt vasútvonalakon buszok tucatjai pótolnak vonatokat az ország más részein...

Általánosságban is érezhető, hogy a pár éve az állam által átvett kék buszos agglomerációs járatokon a járműpark dicséretes modernizálása ellenére, melyen magam is sokat dolgoztam, összességében romlik a szolgáltatás megbízhatósága. Ezen változtatni kell, Budapest számára elemi fontosságú buszcsaládok ezek, amelyek tízezrek számára jelentenek alternatívát Budaörs, Budakeszi, Nagykovácsi, Solymár, Gyál, Törökbálint, Pécel és más települések felől Budapestre, ráadásul Budapesten belül is ezek jelentik a helyi közösségi közlekedést, például a 22-es család esetében a Budakeszi út térségében – éppen ezért a Fővárosnak és a BKK-nak is van itt tennivalója, nem lehet csak az államra mutatni, hisz a jegybevételek a belső szakaszokon a fővároshoz folynak be.

Ami viszont biztos: nem fér bele, hogy 10 buszból 4 kimaradjon a reggeli csúcsidőben.”

Nyitókép: MTI/Mónus Márton