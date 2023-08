„Íme a fénykép a hargitafürdői új pálos kolostor felszenteléséről.

A különböző avatásokra kiválóan alkalmas, protestáns létére Szent István-i értelemben nemzetegyesítő »házelnök«, Kövér László, valamint a »kormány« esze – sok közül az egyik –, Soltész Miklós jelenléte bizonyára azt fejezi ki, hogy az anyaországiak is hozzájárultak – boldogan – a nagyszerű és időszerű létesítmény elkészültéhez.

Ez pompás, ám kevés: kolostort minden magyarnak, az anyaországiaknak is! A fénykép nem árulja el, férfiaknak vagy nőknek készült a korszerű, jövőbe mutató építmény, vagy netán koedukált. Mindegy is: kolostorba nem azért megy az ember, hogy zabolátlan, vad nemiségét kiélje – bármit is írt erről Diderot Az apáca című förmedvényében, vagy bármit is hazudoznak újabban a frissiben kitüntetett Böjte Csaba némely alkalmazottjáról.

A nemzetegyesítő buzgalmú Kövér Lászlónál és társánál, a nagy eszű Soltész Miklósnál senki sem találhat alkalmasabbakat új kolostorok átadására, sőt, felszentelésére! Kövér például ezzel is harcol Európa megmentéséért, kiszabadításáért az Isten-gyilkosok utódainak karmaiból!

Orbánia előre megy, nem hátra! Építsünk hát sok-sok kolostort, százat, ezret – hadd jusson mindenkinek, akinek fontos a keresztény Európa, a boldog jövő – olyan jövő, amikor a földrészen kívüli hatalmak – ahogyan ezt Kövér László egyáltalán nem eszelősen, hanem »NER«- bölcsen megjegyezte – nem provokálhatnak ki európai háborúkat..!”

