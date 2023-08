„Látszólag minden előzmény nélkül az Egyesült Államok múlt hét kedden bejelentette, hogy korlátozza a magyar állampolgárok vízummentességét: hazánk a vízummentességi program egyik partnere, így vízum helyett elegendő volt az ESTA néven ismert utazási engedélyt jóváhagyó elektronikus rendszer útján igényelni a belépési engedélyt. Az ESTA eddig két évre volt érvényes, többszöri belépéssel, ez azonban augusz­tus 1-jétől két év helyett egyre és csak egyszeri alkalomra korlátozódik.

A Washington Post vonatkozó cikke «magyar állampolgárok általi tömeges útlevélcsalásra» hivatkozik,

amiért az USA szigorította az utazási feltételeket. Megjegyezték, a lépésre abban az időszakban került sor, amikor Budapest és Washington között az ukrajnai háború miatt egyébként nézeteltérés van, és Nyugaton egyre többen tartanak az oroszok kémkedésétől. Idéztek egy 2018-as belbiztonsági dokumentumot is, amely szerint mintegy hétszáz, nem magyar állampolgárságú ember juthatott hozzá jogosulatlanul magyar útlevélhez és hamis személyazonossághoz, és közülük legalább hatvanöt ember be is jutott az Egyesült Államokba a vízummentességnek köszönhetően.

...

Az amerikai hatóságok az érintett személyes adatokat – feltéve, de nem megengedve –

olyan célokra tudnák felhasználni, amelyek beláthatatlan egzisztenciális veszélyt jelenthetnének a külhoni magyarokra nézve.

Ezzel megszerezhetők lennének azon kettős állampolgárságú kárpátaljai magyarok adatai, akik az ukrajnai háborúban katonaként besorozhatók; illetve ha esetleg nem teljesítenék az ukrán állam felé fennálló bevonulási kötelezettségüket, úgy egy nemzetközi körözés alapján könnyebben lennének beazonosíthatók. Ellentmondásos ugyanakkor, hogy Amerika korlátozza az összes magyar beutazási lehetőségeit arra az alá nem támasztott állításra hivatkozva, hogy a külhoni magyarok közül sok a bűnelkövető, vagyis a kárpátaljai magyarságot vélelmezett bűnözőknek titulálja.”

Nyitókép: MTI/Marjai János