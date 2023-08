Mint a Mandiner is beszámolt róla, Szabó Sándort Békéscsabán késelte meg egy 27 éves férfi. Az egykori élsportolót és bokszolót azonnal kórházba szállították, ám az életét már nem tudták megmenteni. Szántó Imre, a magyar ökölvívás legendás alakja, aki sokáig szövetségi kapitányként irányította a válogatottat, megdöbbent Szabó Sándor halálhírén. Jól ismerte, hiszen annak idején az ifjúsági válogatottnál és a felnőtt keretnél is dolgozott vele. A következőket mondta a Mandinernek:

„Nagyon sajnálom szegényt, hogy ilyen fiatalon és ilyen tragikus körülmények között vesztette el az életét

és nagyon sajnálom a családját is a feldolgozhatatlan tragédia miatt. Sanyit már ifjúsági versenyzőként ismertem, később a felnőtt csapathoz is odavettem, mert alkalmasnak láttam arra, hogy később edzőként dolgozzon. Fejlődni akart és edző is lett belőle. Békéscsaba és környéke mindig is jó bokszbázis volt, Sándor is onnan került ki. Tisztességes, rendes sportember volt, megrendített a halálhíre” – összegzett Szántó Imre.