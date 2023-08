Reménytelibb helyzetben a lakáshitelt tervezők, lefelé indulhatnak a kamatok

A hitelpiac, különösen is a lakáskölcsön-ágazat előző év végi, ez év eleji beszakadása jó pár esztendővel ezelőtti állapotába repítette vissza a szektort, hiszen a lakáshitelezés volumene a korábbi harmadára-negyedére esett vissza. Értelemszerűen ennek az elsődleges oka a banki kamatok jelentős megugrása – bár egy korábbi cikkünkben rámutattunk, hogy az állampapírkamatokkal összevetve ennél még nagyobb mértékű is lehetett volna az emelkedés mértéke –, valamint az, hogy a nehéz gazdasági környezet ellenére az ingatlanárak nem igazán indultak csökkenésnek, inkább a stagnálás jellemzi őket. A potenciális vevők, akik tehetik, ezért kivárnak. Szakértői várakozások szerint azonban a befagyott hitelpiac – és így az ingatlanágazat is – lassan „olvadásnak indulhat”.

Az infláció csökkenése segítheti a lakáshitelt tervezőket

„A most már több hónapja folyamatosan csökkenő infláció javuló gazdasági folyamatokat vetít előre, s ennek hatása mostanra a bankok háza táján is látszódik” – mondta Gergely Péter pénzügyi szakértő a Mandinernek. A BiztosDöntés.hu pénzügyi tanácsadó oldal alapítója kifejtette: eltérő ütemben ugyan, de

a bankok április óta csökkenteni kezdték a piaci lakáshitelek kamatait,

és az is szembetűnő, hogy az ingatlankölcsönök esetében egyre jelentősebb értékű induló akciókat – ilyen például a hitelekhez kapcsoló kezdeti költségek jóváírása – hirdetnek. Arra ugyancsak felhívta a figyelmet, hogy bár a lakásárak nem igazán mozdulnak, „az infláció miatt reálértéken számolva valójában egyre olcsóbbak az ingatlanok”.

A szakember azzal is kalkulál, hogy mivel idén még változatlan feltételekkel él a babaváró hitel és a csok, az év hátralévő részében többen is igényelhetik ezeket a kedvezményes kölcsönöket azok közül, akik az elmúlt hónapokban még hezitáltak a bizonytalan gazdasági környezet miatt. Azóta ugyanis már látszik a pénzromlás ütemének a mérséklődése, és az állami támogatások sorsa is ismertté vált.

Ez a legnépszerűbb piaci lakáshitel

A pénzügyi szakértő arról beszélt, hogy a piaci alapú lakáshitelek területén a 10 éves kamatperiódus, azaz a 10 évre történő törlesztőrészlet-rögzítés a legnépszerűbb konstrukció az ügyfelek között. Ezeknek a hiteleknek persze megvan a maguk ára, hiszen

ma még jellemzően 9-10 százalék körüli a thm, ami nem olcsó,

de – mint rámutatott – egyébként is kevesen vannak olyanok, akik jelenleg csak piaci alapú lakáskölcsönt vesznek fel. A többség ugyanis jellemzően az állami támogatású, kedvezményes hitelekkel kombinálja a piacit, és az szintén tipikus, hogy inkább felhasználják a megtakarításuk minél nagyobb részét, ezzel is csökkentve a szükséges piaci hitel mértékét.

A bankok profitjáról szólva Gergely Péter elmondta: volt olyan időszak, körülbelül egy-másfél év, amikor a pénzintézetek nemhogy nem keresetek, hanem egyenesen buktak a lakáshiteleken. A kamatokat ugyanis a versenyhelyzet miatt nem merték a legjobban fizető állampapírok kamataival párhuzamosan emelni – utóbbiak volt, amikor bőven meghaladták a 15 százalékot –, a hitelezési kényszerük azonban folyamatos volt ekkor is, hiszen ez a szolgáltatásuk tartja életben a működési szisztémájukat.

„A bankok ugyan ma már nyereséggel hitelezik az ingatlanok adás-vételeit, de a piac még mindig pang. A tervszámokat viszont minden pénzintézet teljesíteni szeretné, a verseny pedig nagyon kiélezett az ágazat szereplői között. Mindebből kiindulva arra számítunk, hogy

ősszel valamelyest tovább csökkenhetnek a lakáshitelkamatok, és még több költségelengedésre, -jóváírásra számíthatnak az ügyfelek”

– magyarázta a pénzügyi szakértő.

Megjegyezte, ez az ingatlanpiac számára úgyszintén jó hír, hiszen azok a közvetítők, akik arra számítottak, hogy az őszi szezonnak lőttek, reménykedhetnek, mert ha hatalmas roham nem is várható a házak, lakások iránt, az infláció és a kamatok csökkenése biztosan segíteni fog az ingatlanos szakmának, és nőhet az adásvételek száma.