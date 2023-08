Orbán Viktor: A baj gyökere a háború!

Kiderült az elmúlt tíz napban, hogy tovább lassult az infláció, viszont a gazdaság teljesítménye is csökkent az előző év azonos időszakához képest. Ezekről is kérdezte Törőcsik Zsolt a magyar miniszterelnököt. Orbán Viktor leszögezte, a baj gyökerét nem tudjuk orvosolni, mert az a háború. Ameddig pedig marad a háború, maradnak a szankciók is, és marad az a nagyon nehéz környezet, amiben most működik a magyar gazdaság.

Kifejtette, pillanatok alatt megváltozna az európai gazdaság, ha Amerika és Brüsszel másképpen cselekedne. Mint mondta,

a megoldás a nagyfiúk kezében van!

Hozzátette, a békéért erőfeszítéseket kell tenni, mert Magyarországon és a Vatikánon kívül nincs más, aki a béke álláspontját képviselné.

Három feladat van

Orbán Viktor leszögezte: cselekedni kell. Szerinte három teendő van,

meg kell védeni a munkahelyeket, le kell törni az inflációt és növekedni kell.

Az áremelések értéke nagyobb, mint amit a háborús helyzet indokolna. A multik ebben élen jártak, s lépnie kellett a kormánynak. A kereskedőknek is meg kell élni, a profit a legalapvetőbb gazdasági fogalom, de ami sok, az sok.

Világosan meg kellett hirdetni azt a politikát, hogy az árspekuláns multik hagyják abba az indokolatlan áremelést.

A kormányfő szerint jönnie kellett az árstopoknak s egyéb intézkedéseknek, így az év végére el fogjuk érni az egyszámjegyű inflációt,

az igazi szép eredmény augusztusban mutatkozik majd meg.

A növekedést pedig össze kell kötni a béremelésekkel, mert ha nincs béremelés, nincs növekedés. A családokat pedig meg kell védeni! – szögezte le Orbán Viktor.

Növekedni fognak a bérek

A miniszterelnök a háláját fejezte ki annak kapcsán, hogy a magyar munkahelyek nem adták fel, hanem készülnek a jövőre, még akkor is, ha nehéz a helyzet. Viszont brutális áremelkedés volt, amellyel nem tudtak lépést tartani a bérek, meg kell célozni a béremeléseket.

Orbán Viktor elmondta, hogy a 2024-es költségvetési év 6 százalékos inflációval számol,

ami magas, de a minimum amit el kell érnünk.

Megjegyezte, ha folytatni tudjuk a munkát, akkor ez a hat lehet öt is.

Az atlétikai vébéről

A miniszterelnök elmondta, hogy nagy tervük volt még 2010-ben, amikor egy lerongyolódott országot vettek át, Budapest pedig mindenkié. Ezért fontos a magyar miniszterelnök szerint, hogy minél több esemény legyen, legyenek szállodák, s ezért fontos, hogy világesemények házigazdái tudjunk lenni.

A Hungexpo, a felújított Vigadó, a Várkert Bazár egyre fontosabb lett, otthont adtak különböző eseményeknek, a sportesemények pedig irányítják a világ figyelmét, az atlétikai világbajnokság is pont ilyen:

a katari emír, a szerb elnök, és a török elnök is eljön a vb-re, de egyéb barátaink is jönnek. Sok üzletember is érkezik, akikkel fontos tárgyalásokat fogunk folytatni.

Augusztus 20-áról

A miniszterelnök kifejtette, hogy ha több mint ezer éves távlatból nézzük, nem tűnik bonyolultnak a magyar történelem, de ez korántsem nincs így. 1100 év óta szigetszerűen élünk, és amit elfoglaltunk, azt tartjuk, de a lényegen nem változtat.

Abban pedig, hogy van hagyományunk, kultúránk ami segít túlélni, kulcsszerepe van Szent Istvánnak.

Orbán Viktor megjegyezte, Szent István államszervezési döntései és lépései azért fontosak, mert ezeken nyugszik a mai magyar állam. A közigazgatásunk, a Szent Korona hagyománya pedig az első nagy keresztény királyunk érdeme.

Ha magyar vagy, hivatással születtél! Fontos, hogy a magyar kultúra ne tűnjön el, mert ezt csak mi tudjuk fenntartani!

Ma lesz a Rheinmetall üzemének átadása

A miniszterelnök az interjú végén beszámolt arról is, hogy péntek délelőtt fogják majd átadni a Rheinmetall zalaegerszegi üzemét. Megjegyezte, az eddigi kormányok leépítették a hadiipart, a mostani pedig újjáépíti.

Erő nélkül nem lehet megmaradni! Kell a megmaradáshoz lelki, de katonai erő is!

Szerinte most a katonák kiképzése, a katonaiskolák, és a fizetések vannak a fókuszban, de ezeket meg kell támogatni a haditechnikával. Saját gyártás nélkül ugyanis nem lehetünk ütőképesek, s NATO-tagok vagyunk, ezért fontos a fegyverzetek fejlesztése, s a hadiipar felfuttatása.

Nyitókép: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher