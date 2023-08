Orbán: Akit fogdára küldenek, neki a legrohadtabb munkákat is meg kell csinálni (VIDEÓ)

Pucolt-e krumplit a katonaságnál Orbán Viktor? A kormányfő úgy felelt legújabb TikTok-videójában, hogy „ha csak krumplit pucoltam volna…”. Később elmesélte, Zalaegerszegen szolgált, egyetemi évei előtt, de utána is, igaz, akkor csak fél esztendőt. Mikor pedig megkérdezték, mi volt a legalja feladat, mit megcsináltattak vele, így válaszolt:

Mindent. Akit a fogdára küldenek, annak a legrohadtabb munkákat is meg kell csinálnia, mert kivezénylik, nadrágszíj nélkül. És az embert azt megcsinálja.”

A videó végén arról is vallott a kormányfő, hogy a priccsen alvás teszi-e az embert. „Igen, anélkül nehéz férfivá válni. A fogdán priccs van, két bakra kell föltenni. Adnak egy pokrócot is, hogyha jószívű az őrség, és akkor azon a priccsen kihúzhatod az éjszakát. Férfivá teszi az embert, nem fáj tőle az ember dereka” – közölte Orbán, jelezve, hogy szimatszatyra is volt.

