Budapestre hívta Elon Muskot Novák Katalin

Arról is írtunk, hogy Elon Musk is megnyilvánult az interjú kapcsán. Mint írta, „Magyarország keményen próbálja kezelni a termékenységi arányszám problémáját”. „Valóban, Elon Musk, igen, így van” – válaszolt a milliárdos kommentjére Novák Katalin, majd azzal a lendülettel meg is hívta a Tesla-vezért a budapesti demográfiai csúcsra, „ahol számos államfő, miniszterelnök és influencer részvételével többet megtudhat a magyar családtámogatási rendszerről”.