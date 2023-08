Özönlenek az elismerő kommentek Tucker Carlson Orbán Viktorral készített interjúja alatt

Ezekből készítettünk egy kisebb válogatást:

„Végre láthatom Orbán úr »igazi arcát«. És meglepetésemre, miután az amerikai és a német média hazámban etetett, teljesen más a véleményem, mint amit rám kényszerítettek. Milyen intelligens, ékesszóló, a dolgok jelenlegi állását jól ismerő ember. Le vagyok nyűgözve” – írta egy kommentelő a Twitteren.

Egy másik felhasználó így vélekedett: „Ez az elmúlt évek interjúja...Orbánnak igaza van Ukrajnáról...szinte mindenről igaza van...költözzünk Magyarországra...Nagyszerű interjú ismét Tucker, ő a mi emberünk....”

Megint más így nyilatkozott: „Most fejeztem be. Csodálatos interjú. Remélem, minden republikánus és a rendes amerikaiak is megnézik. Most láttuk, hogy egy külföldi ország vezetője nagyon diplomatikusan és udvariasan azt mondja, hogy rossz irányba megyünk.”

Elon Musk, amerikai milliárdos sem ment el szó nélkül az interjú mellett: „Nagyon érdekes. Magyarország keményen próbálja kezelni a születési arány problémáját.”



