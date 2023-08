Nemcsak Magyarországra csapott le a vihar: a frankfurti repteret félméteres magasságban öntötte el a víz (videó)

Németország egy részén akár négyzetméterenként negyven liter eső is eshetett szerda este, írja az Euronews. A tomboló vihar Európa egyik legforgalmasabb repülőterét, a frankfurtit is elöntötte. Az egyik videón például az látható, hogy az éppen landolt repülőgépek mély, mindent elborító vízben állnak, az utasok nem is tudtak egyből leszállni.

Az időjárás miatt este 11-ig legalább 70 járatot kellett törölni, és 23, Frankfurtba tartó repülőgépnek kellett másik reptéren leszállnia.

Több mint két órára teljesen fel kellett függeszteni a földi működést.

Frankfurt mellett Némeország délnyugati és középső részén is problémákat okozott a vihar, Gelsenkirchenben pedig egyenesen a rendőrségnek kellett embereket kimenteni az autóikból, mert autópályai alagutak is víz alá kerültek.

Nyitókép: You TUbe