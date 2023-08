Mi zajlik a kulturális harc kulisszái mögött?

A kultúrharc hátteréről zajlott az MCC Feszt After második panelje, ahol a meghívott vendégek Gladden Pappin, a Magyar Külügyi Intézet elnöke, Rod Dreher, a Danube Institute hálózati projektjének igazgatója, a The European Conservative szerkesztője és James Jay Carafano, a Heritage Foundation vezető tanácsadója volt. Az esemény moderátoraként Kálnoky Boris újságíró, az MCC Média Iskola vezetője szolgált.

Nyitásképp Kálnoky feltette a kérdést: egyáltalán kultúrharcosok-e a vendégek, és ha igen, ki az ellenség? Pappin szerint igen, ők harcosok, de a harc kultúra és anti-kultúra között van. Kultúránkat a kereszténység hozta létre, ezt akarják letörni ellenségei. Ha nem támogathatjuk a családokat, a vallást, akkor kultúránk meghal, akkor anti-kultúráról beszélünk. A baloldal támogatja ez utóbbi törekvést, és megértettek valamit, amit a jobb még nem: ez a politika és a jog kapcsolata. A jobboldal tudja, hogy a kereszténység építette fel kultúránkat, és azt hiszik, hogy egyszerűen folytathatjuk ezt. De ha rossz törvények vannak, a kultúra hamar meg tud változni. A politikának támogatnia kell a hagyományos kultúrát Pappin szerint.

Dreher úgy véli, hogy a jobboldal vezetői azt hitték, a kultúra majd megoldja a saját gondjait, de ennek eredménye katasztrófa volt. Hiába nyertek választást, nem tudták megvédeni a családokat és a vallást. Egyesek szerint már a hatvanas években fontosabb volt a szexuális forradalom, mint a bolsevik forradalom. A kultúrának kell, hogy néhány dologra azt mondja, hogy tilos, tabu. De az új kultúra a tiltást tiltja, így akarja eltörölni az öröklött, kapott kultúrát. Ez a kultúrharc lényege, mert így nem lehet élni. Az ember nem választja, hogy érdekli-e a kultúrharc, mert a kultúrharcot mi igenis érdekeljük. Az amerikaiak egy része azt hiszi, hogy élni lehet és élni hagyni, de a baloldal egyre ellenségesebb a konzervatívokkal szemben, pedig a vallásos jobboldal csak védi a saját értékeit.

Carafano szerint a magyar jobboldal sokkal menőbb, mint az amerikai. A magyar jobboldaliak fesztivált rendeznek, zenélnek, és ezért irigykedik. Carafano szerint két kérdés van most a jobboldaliak előtt: kik vagyunk és miben hiszünk? A baloldal régen a hétköznapi embereket képviselte, ma viszont az elitet. A célja, hogy még több hatalmat adjanak az elitnek. Az amerikai jobboldal pedig kék galléros, vagyis munkásmozgalom lett, a hétköznapi embereket szólítja meg, akik valami mást akarnak. Ezek az emberek dühösek, mert normális életet akarnak élni, és ezt elveszik tőlük.

Forrás: Ficsor Márton (Mandiner)

Carafano kifejtette, hogy az hétköznapi embereket néhány témával jól meg lehet szólítani. Az egyik a bevándorlás, mert igenis bele akarnak szólni abba, hogy nézzen ki az országuk. De fontos téma még az energia is. Ma az a konzervatív, aki ezen témák miatt aggódik. Dreher szerint a washingtoni republikánusok egyszerűen kimaradtak a legfontosabb vitákból. Pappin szerint a baloldal néhány évtizede olyan volt, mint a bibliai kígyó, aki azt mondta, tedd meg ezt, és majd szabad leszel! A végeredmény San Francisco, ahol a drogosok laknak az utcán, és a Soros-támogatta ügyészek lazítanak a bűnüldözési gyakorlaton. Budapest ennek ellentéte, itt békés fesztiválokat tartanak, kulturáltan szórakoznak, a rendőrség működik. Carafano szerint ehhez irányítani kell az intézményeket, hogy irányt mutassunk kulturális téren, ez az egyik lecke Magyarországról. A magyar siker része, hogy sikeres civil társadalmat hoztak létre, pedig a környezet úgymond mérgező volt, hiszen az EU nem a konzervatív ügyeket támogatja.

Dreher szerint tévút volt a Reagan-féle gondolat, hogy az állam ne nyúljon a kultúrához. Orbán Viktor azt mondta, hogy ha hátra dőlünk, és nem teszünk semmit, akkor végünk lesz, mint az amerikai jobboldalnak. A kultúrharc minden országban más, Dreher szerint a gyökerei a múlt században vannak. A hatvanas évekig a normális értékeket a kereszténység határozta meg, aztán a kulturális párbeszéd keretei feloldódtak, hiszen most már nincsen közös referenciapontunk, amelyek alapján megnyugodhatnának a viták.

Pappin szerint lassú dolog kultúrát építeni, és hamar le lehet törni. Az anti-kultúra oldalán viszont nincsen ott az emberi természet: az emberek boldogtalanabbak, ha nem házasok és nincsen egy kulturális csillag, amihez igazodhatnak. Remélhetőleg rövidesen elmúlik az őrület hullámja – fogalmazta meg reményét. Carafano szerint mindig voltak kultúrharcok, de csak akkor beszélhetünk háborúról, ha van, aki felveszi a harcot. A baloldal átveszi az intézményeket, például van már woke country zene is.

Kálnoky kérdésére, miszerint nem gazdasági-e a változás gyökere, Pappin a kulturális oktatás fontosságát emelte ki. A baloldal ígérete az volt, hogy ide-oda repülhetünk, gazdagok leszünk, következmények nélkül szexelhetünk, és most kiderült, hogy ez nem igaz. Pappin szerint tévedés, hogy a gazdaság megváltoztatásával azonnal megváltozik a kultúra is. Carafano szerint a magyar jobboldal azért nyert, mert olyan területeken ért el eredményt, amelyek fontosak voltak az embereknek, ha az amerikai jobboldal is ezt teszi, sikeres volt. Pappin szerint a baloldal előnye, hogy évtizedek óta azon töri a fejét, milyen eszközökkel hozhatják el a nyugati vezető kultúra tönkretételét. A legegyszerűbb mód arra, hogy konzervatívak legyenek az emberek, hogy ha megházasodnak és gyereket vállalnak, ilyenkor sok dolgot újra kell gondolniuk. Dreher számára a konzervativizmus a keresztény hite. Természetesen mindenki élje úgy az életét, ahogyan szeretné, de már nem hiszünk a kultúránkban, nincsen objetkív értékeink, amelyekhez igazodhatunk – és ez az, ami ijesztő.

Fotó: Ficsor Márton